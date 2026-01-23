16 diseños de uñas almendradas cortas y aesthetic que te harán lucir sensacional en cualquier ocasión

Antes de agendar cita con tu manicurista de confianza es importante que cuentes con una idea previa del diseño que deseas plasmar en tu uñas y no llegues en blanco. De tal modo, ahorrarás bastante tiempo. En este sentido, sabemos que a veces es complicado encontrar la inspiración ideal, pero, no te preocupes. A continuación, te compartimos 16 diseños de uñas almendradas y cortas. ¡Te harán lucir sensacional y 100% aesthetic!... Y lo mejor de todo: la mayoría de los diseños están en tendencia este 2026.

16 diseños de uñas almendradas cortas y aesthetic que te harán lucir sensacional

A continuación, 16 diseños de uñas aesthetic, con acabado almendrado y cortas:

Velvet: Las uñas velvet son ideales si lo que buscas es un acabado luminoso. Si bien estas son bastante similares al famoso “efecto de gato”, la diferencia es que estas tienden a ser más luminosas, lo que da la ilusión de tener unas uñas aterciopeladas. Su acabado es minimalista, elegante y aesthetic. ¡Checa estas 4 inspiraciones!

|Crédito: Pinterest

Efecto ombré: Últimamente se ha popularizado mucho el efecto ombré, también conocido como baby boomer. Este acabado se caracteriza por ofrecer un difuminado sutil, lo que permite la combinación de dos o más colores. Si te vas por tonos más neutros, tendrás una manicura de impacto. ¡Mira estos 4 diseños!

|Crédito: Pinterest

Con relieve en cromo: El relieve siempre llevará tu manicura al siguiente nivel. Añade un acabado en cromo, mezclado con otros diseños en tonos cafés, y obtendrás estas uñas que te harán ganar más de un cumplido. Aquí te compartimos 4 inspiraciones:

|Crédito: Pinterest

Colores lisos: Las uñas lisas nunca pasan de moda y suelen lucir perfectas en puntas almendradas. Te recomendamos un tono claro o apagado, así como colores pasteles, estos harán que tus manos luzcan sutiles, delicadas y hermosas. Evita los colores “chillones” o llamativos. Recuerda que el 2026 es el año del minimalismo. ¿Qué te parecen estas 4 ideas?

|Crédito: Pinterest

Ahora sí, no hay pretexto. ¡Inspiraciones tienes de sobra!