inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

14 diseños de uñas acrílicas en colores claros si crees que te van a pedir matrimonio, tus manos se verán como la realeza

Las bodas este año serán uno de los eventos que más se lleven a cabo. Si tienes pareja y crees que muy pronto te puede pedir matrimonio definitivamente tienes que considerar estos diseños de uñas acrílicas.

Uñas efecto mar.jpg
Uñas efecto mar |Crédito: Pinterest
Notas,
Estilo de vida

Escrito por:  Yulissa Jacinto

¿Tienes novio y sospechas que te va a pedir matrimonio? No dejes que la situación te tome desprevenida y toma en cuenta estos diseños que te mostramos para que puedas lucir unas uñas espectaculares en el que tu anillo resalte.

Puede interesarte: 16 diseños de uñas almendradas cortas y aesthetic que te harán lucir sensacional en cualquier ocasión

  • Uñas naturales con toques oro y plata: Para esta opción vas a mantener la base de las uñas en un tono natural. Puedes dejar el largo que prefieras, lo importante es añadir diseños en oro y plata sobre las puntas, pueden ser moños o formas de corona. ¡Tus manos se verán como las de una princesa!
    Uñas naturales con toques oro y plata.jpg
    Uñas naturales con toques oro y plata|Crédito: Pinterest
  • Uñas naturales: Este es un diseño minimalista, consiste en mantener las uñas en un tono natural, pero con acabado acrílico y muy brilloso. Esta idea es elegante y sofisticada, como el de las princesas y lo que busca es dejar que tu anillo de compromiso sea el único protagonista de tu mano, aunque si lo prefieres puedes agregar pequeños detalles en las puntas.
Uñas naturales.jpg
Uñas naturales|Crédito: Pinterest

  • Uñas en efecto perla: Este diseño es muy sofisticado, consiste en mantener las uñas largas, en punta de almendra y en un efecto perla: brillosos y con volumen. El tono de este efecto combina con cualquier tipo de ropa que lleves puesta el gran día de tu propuesta.
Uñas en efecto perla.jpg
Uñas efecto perla|Crédito: Pinterest

  • Uñas francesas: Sin duda este diseño es un básico que a la fecha no pasa de moda. Consiste en mantener la base de la uña en un tono claro y la punta con una línea blanca definida. Es recomendable que el molde sea en almendra ya que esa forma es muy elegante y sofisticada. Puedes salir de lo convencional y agregar otros detalles pequeños sobre el diseño.
uña francesa.jpg
Uñas francesas|Crédito: Pinterest

  • Uñas efecto mar: Este diseño es juvenil y divertido, pero a la vez muy elegante pues consiste en mantener un efecto con volumen el cual genere formas de conchas de mar u olas. Además sobresale por tener elementos como perlas. Es preferible que mantengas las uñas en un tono blanco o claro para que sea combinable con cualquier outfit.
Uñas efecto mar.jpg
Uñas efecto mar|Crédito: Pinterest

  • Uñas degradadas: Este efecto consiste en mezclar dos colores y que la línea que divide los dos tonos sea difusa. Es un diseño que luce natural y elegante si utilizas colores claros como el rosa y el blanco. Es preferible que las uñas sean en forma de almendra y largas para que sobresalgan.
    uñas degradadas (2).jpg
    Uñas degradadas|Crédito: Pinterest
  • Uñas con brillos: Esta opción consiste en dejar que los brillos se apoderen de tus uñas y añadir detalles con pedrería; o bien, un efecto plata que de un aspecto de brillo y diamantina. Es un diseño que llama más la atención, sobre todo si lo combinas con una base en tono natural.
Uñas con brillos.jpg
Uñas con brillos|Crédito: Pinterest

Y tú, ¿Ya sabes cuál vas a utilizar?

Tags relacionados
Diseño de uñas

Galerías y Notas Azteca UNO