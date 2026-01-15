15 diseños de uñas Polka Dots, largas o cortas lucen elegantes y a la moda

El estilo polka dots o de "lunares" regresa con toda la fuerza para las tendencias de este 2026; sin embargo, ha evolucionado de forma increíble en las uñas, ya que de acuerdo a la combinación de tonalidades y texturas puedes obtener un diseño sofisticado y minimalista .

Para lograr tener unas manos estilizadas con diseños polka dots, debes elegir cuidadosamente cómo vas a hacer la elección de colores y el tamaño de los lunares o puntos; aquí te damos varias opciones.

Uñas minimalistas con diseño polka dots

Uñas polka dots con base nude: Debes seleccionar una base tono nude que vaya bien con el tono de tus manos, por ejemplo, este color tiene destellos tornasol y los lunares blancos son pequeños y dispersos.

Uñas polka dots en relieve: El secreto para que este estilo quede perfecto es seleccionar tonos que combinen con todo. Te dejamos una opción increíble de una base color aperlado y lunares dorados.

Uñas polka dots en tres tonos: Si tu estilo es un poco más atrevido, pero cómodo, debes llevar estas uñas con tres tonos: café, nude y azul. Solo debes poner el toque de polka dots en algunas uñas y en las demás echa a volar tu imaginación.

Uñas en punta francesa con polka dots: ¡Un lujo! Estas uñas te harán ver sofisticada y elegante, ya que los tonos son sobrios. El detalle en este diseño es la base nude y la punta francesa en color vino con los lunares invertidos.

Uñas polka dots rojo con rosa: La combinación de estos tonos es única y, si te encanta llevar un estilo romántico, son ideales para este San Valentín.

Uñas polka dots negras: Un estilo clásico, elegante e innovador; se trata de colocar los lunares como base y, posteriormente, una base negra semitransparente para tener un resultado mágico.

Polka dots estilo catarina: Selecciona tus colores favoritos que combinen entre sí para usar varios de base y posteriormente jugar con los tonos de los puntos como un contraste perfecto.

Uñas polka dots estilo princesa: Este diseño de uñas consta de una base en tono rosa pastel y unos diminutos puntos en color plata, los cuales hacen un perfecto destello.

Uñas polka dots fuego: Este diseño de uñas es para las mujeres que optan por un estilo más atrevido. Elige una base rojo fuego con efecto ojo de gato y para los puntos un color blanco.

Uñas polka dots con mini french: Coloca una base en tono beige y, para los lunares, elige un negro, mismo que usarás para realizar un mini french en el contorno de las uñas.

Uñas polka dots con contraste en punta francesa: Si te gusta el estilo minimalista, estas uñas son perfectas porque combinan con todo. No tienes que llevar una base en el diseño, solamente la punta francesa en café y beige para hacer combinación con los lunares.

Polka dots con efecto ojo de gato: Los lunares blancos son ideales para hacer fusión con un efecto ojo de gato en color verde agua, puedes elegir una base nude o llevar tu color natural.

Uñas polka dots en corte cuadrado: Si lo tuyo es llevar las uñas en corte cuadrado, debes seleccionar un tono nude como base para hacer efecto con un color rojo, punta francesa y los polka dots. ¡Todos los estilos en un solo diseño!

Uñas polka dots silver: ¡Único! Este diseño de uñas es perfecto para las amantes del estilo con lunares; sin embargo, es tendencia en este año, ya que el efecto "polka dots" está hecho con pequeñas piedras.

Uñas polka dots con pedrería: Si te gusta que volteen a ver tu diseño de uñas, esta es la opción perfecta para ti, ya que el efecto polka dots es totalmente hecho con piedras; puedes optar por llevar de varios tamaños en tonos plata y dorado.