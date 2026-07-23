¿Cómo ver gratis y en linea el Jueves de Delantales Negros de hoy 23 de julio del 2026 de MasterChef 24/7

La cocina más famosa de México se encuntra en una etapa donde los participantes tiene que cocinar y prepararse cada segundo de la competencia, pues a estas alturas un minimo error podría sacarlos de MasterChef 24/7 y como muestra de ello es que en esta ocasión las reglas cambiaron, ya que, esta semana TODOS los cocineros portan Delantal Negro y para poderselos quitar deberán conquistar el paladar de Chefs por lo que la emisión de hoy será todo uan sopresa.

¿Cómo ver MasterChef 24/7 Jueves de Delantales Negros de forma GRATIS y en LÍNEA?

Si estás lejos de casa pero no quieres perderte el programa de este jueves donde es día de Delantales Negros a continuación te dejamos información importante que te ayudará a ver la emisión de hoy.

Si no puedes conectar tu televisión recurre al celular, tablet o laptop, verifica tener buana conexión de internet y visita el portal de Azteca Uno y vista la sección de MasterChef 24/7 o da click aquí PROGRAMA JUEVES DE DELANTALES NEGROS una vez que ingreses podras disfrutar de todo lo que se vive en el Mundo de MAasterChef 24/7.

Recuerda que en televisión puedes ver el programa en la programación de la señal abierta de Azteca o descargar la App Azteca Uno en Vivo. Las transmisiones de MasterChef 24/7 van de lunes a viernes a partir de las 8:30 pm a 10:30 pm. Mientras que los Domingos de Eliminación inicia a las 8:00 pm a 11:00 pm.

¿Quiénes son los participantes que aún se mantienen en MasterChef 24/7?

Tras varias semanas de que se haya presentado el estreno de MasterChef 24/7 donde iniciaron ingresando 22 participantes la cocina más famosa de México tiene a 13 participantes buscando el sueño de coronarse como el próximo ganador, así que sigue las transmisiones para que estés al día de lo que pasa con tu cocinero favorito y no olvides de participar en los días de votaciones.

A continuación te dejamos la lista de los participantes que han sobrevivido semana tras semanas a MasterChef 24/7 y aún se mantienen dentro de la competencia.



Julio Daniela Parra Emmanuel Ramahá Ixdit Carmen Lancer Michelle Flor Jazmín Antrax Claudia Luis