¿Cómo ver gratis y en linea el Jueves de Delantales Negros de hoy 23 de julio del 2026 de MasterChef 24/7
Los Chefs y público han quedado sorprendidos por los integrantes que han subido al balcón de la salvación por lo que no te puedes perder la transmisión de hoy para ver quiénes más se suman a la lista de los 12 finalistas.
La cocina más famosa de México se encuntra en una etapa donde los participantes tiene que cocinar y prepararse cada segundo de la competencia, pues a estas alturas un minimo error podría sacarlos de MasterChef 24/7 y como muestra de ello es que en esta ocasión las reglas cambiaron, ya que, esta semana TODOS los cocineros portan Delantal Negro y para poderselos quitar deberán conquistar el paladar de Chefs por lo que la emisión de hoy será todo uan sopresa.
¿Cómo ver MasterChef 24/7 Jueves de Delantales Negros de forma GRATIS y en LÍNEA?
Si estás lejos de casa pero no quieres perderte el programa de este jueves donde es día de Delantales Negros a continuación te dejamos información importante que te ayudará a ver la emisión de hoy.
Si no puedes conectar tu televisión recurre al celular, tablet o laptop, verifica tener buana conexión de internet y visita el portal de Azteca Uno y vista la sección de MasterChef 24/7 o da click aquí PROGRAMA JUEVES DE DELANTALES NEGROS una vez que ingreses podras disfrutar de todo lo que se vive en el Mundo de MAasterChef 24/7.
Recuerda que en televisión puedes ver el programa en la programación de la señal abierta de Azteca o descargar la App Azteca Uno en Vivo. Las transmisiones de MasterChef 24/7 van de lunes a viernes a partir de las 8:30 pm a 10:30 pm. Mientras que los Domingos de Eliminación inicia a las 8:00 pm a 11:00 pm.
¿Quiénes son los participantes que aún se mantienen en MasterChef 24/7?
Tras varias semanas de que se haya presentado el estreno de MasterChef 24/7 donde iniciaron ingresando 22 participantes la cocina más famosa de México tiene a 13 participantes buscando el sueño de coronarse como el próximo ganador, así que sigue las transmisiones para que estés al día de lo que pasa con tu cocinero favorito y no olvides de participar en los días de votaciones.
A continuación te dejamos la lista de los participantes que han sobrevivido semana tras semanas a MasterChef 24/7 y aún se mantienen dentro de la competencia.
- Julio
- Daniela Parra
- Emmanuel
- Ramahá
- Ixdit
- Carmen
- Lancer
- Michelle
- Flor
- Jazmín
- Antrax
- Claudia
- Luis
¿Daniela Parra es la que MENOS cocina en MasterChef 24/7? ¡Así lo sentenció Leslie Gallardo!