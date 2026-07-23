Cómo levantar visualmente las mejillas con maquillaje en menos de 5 minutos

Levantar visualmente las mejillas con maquillaje es uno de los trucos más rápidos para conseguir un rostro con efecto buena cara sin recurrir a procedimientos estéticos. Con solo unos cuantos productos y una técnica sencilla, puedes definir las facciones, aportar frescura y conseguir un acabado rejuvenecedor en cuestión de minutos .

Los trucos de maquillaje para levantar las mejillas en menos de 5 minutos

Expertos en belleza coinciden en que la colocación estratégica del corrector, el rubor y el iluminador puede transformar por completo la apariencia del rostro. De acuerdo con las recomendaciones compartidas por ¡HOLA! y Cosmopolitan España, estas técnicas ayudan a crear un efecto de rostro más elevado .

Corrector con efecto lifting: aplícalo desde el lagrimal hacia la sien con una ligera inclinación ascendente. Después difumina con pequeños toques para iluminar la zona sin perder el efecto de elevación.

Haz un corrector efecto lifting para comenzar.|Canva Rubor en dirección a las sienes: en lugar de colocarlo en el centro de las mejillas, llévalo hacia arriba con movimientos suaves. Este truco estiliza el rostro y crea una apariencia más firme. Iluminador en puntos estratégicos: aplícalo sobre la parte alta del pómulo para atraer la luz. También puedes añadir un toque en el arco de la ceja para potenciar el efecto lifting. Contorno ligero debajo del pómulo: utiliza un tono apenas más oscuro que tu piel y difumina hacia la sien. Así conseguirás profundidad sin endurecer las facciones.

Difuminado ascendente: procura que todos los productos se integren con movimientos hacia arriba. Este detalle marca la diferencia entre un maquillaje plano y uno que rejuvenece el rostro.

¿Qué productos ayudan a levantar visualmente las mejillas?

No es necesario utilizar una gran cantidad de maquillaje para conseguir este efecto. Los productos básicos que pueden ayudarte son: