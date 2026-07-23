Cómo levantar visualmente las mejillas con maquillaje en menos de 5 minutos
Ahorra tiempo y dinero. Con estos sencillos trucos podrás levantar visualmente las mejillas en menos de cinco minutos y conseguir un maquillaje fresco, natural y favorecedor para cualquier ocasión
Levantar visualmente las mejillas con maquillaje es uno de los trucos más rápidos para conseguir un rostro con efecto buena cara sin recurrir a procedimientos estéticos. Con solo unos cuantos productos y una técnica sencilla, puedes definir las facciones, aportar frescura y conseguir un acabado rejuvenecedor en cuestión de minutos.
Los trucos de maquillaje para levantar las mejillas en menos de 5 minutos
Expertos en belleza coinciden en que la colocación estratégica del corrector, el rubor y el iluminador puede transformar por completo la apariencia del rostro. De acuerdo con las recomendaciones compartidas por ¡HOLA! y Cosmopolitan España, estas técnicas ayudan a crear un efecto de rostro más elevado.
- Corrector con efecto lifting: aplícalo desde el lagrimal hacia la sien con una ligera inclinación ascendente. Después difumina con pequeños toques para iluminar la zona sin perder el efecto de elevación.
- Rubor en dirección a las sienes: en lugar de colocarlo en el centro de las mejillas, llévalo hacia arriba con movimientos suaves. Este truco estiliza el rostro y crea una apariencia más firme.
- Iluminador en puntos estratégicos: aplícalo sobre la parte alta del pómulo para atraer la luz. También puedes añadir un toque en el arco de la ceja para potenciar el efecto lifting.
- Contorno ligero debajo del pómulo: utiliza un tono apenas más oscuro que tu piel y difumina hacia la sien. Así conseguirás profundidad sin endurecer las facciones.
- Difuminado ascendente: procura que todos los productos se integren con movimientos hacia arriba. Este detalle marca la diferencia entre un maquillaje plano y uno que rejuvenece el rostro.
¿Qué productos ayudan a levantar visualmente las mejillas?
No es necesario utilizar una gran cantidad de maquillaje para conseguir este efecto. Los productos básicos que pueden ayudarte son:
- Corrector de larga duración.
- Rubor en crema o en polvo.
- Iluminador de acabado natural.
- Contorno en crema o polvo.
- Brocha angular o esponja para difuminar.