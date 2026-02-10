16 diseños de uñas en tendencia primavera 2026; ideales para mujeres de 50 a 60 años

Tener unas uñas sanas y arregladas te puede dar un plus en tu día a día, ya que te harán sentir más segura y con las manos hermosas. El próximo 20 de marzo es la llegada de la primavera, una temporada cálida, llena de naturaleza y nuevas energías, es por eso que traemos para ti varias ideas que te ayudarán a encontrar inspiración para elegir un diseño increíble acorde a las tendencias.

Te puede interesar: 7 ideas de uñas para enfermeras; son discretas, cortas y combinan perfecto con cualquier uniforme

Estas opciones son ideales para mujeres de 50 a 60 años, debido a que tienen colores neutros y sobrios que te harán lucir unas manos joviales y estilizadas.

Uñas en tendencia para esta primavera 2026

Uñas inspiradas en naturaleza: Este diseño de uñas es hermoso y sutil, ya que tiene un toque especial en las flores sin que se vea sobrecargado. Este estilo es ideal para las mujeres que optan siempre por llevar uñas cortas cuadradas o redondas. Puedes elegir un mini french y unas pequeñas flores en tus colores favoritos, esto hará que te veas en tendencia y muy al estilo primavera.

|Crédito: Pinterest

Uñas con hojas metálicas: Recuerda que siempre menos es más y si quieres lucir a la moda y verte aesthetic a los 50 años y más, no dudes en inspirarte en estos diseños, pues lo de hoy son las uñas cortas. Estos estilos son hermosos, la base es en un tono nude y con un barniz metálico de color verde, dorado o plateado para las hojas o espigas, también puedes elegir llevar el diseño en relieve.

|Crédito: Pinterest

Uñas verde olivo primavera: Este tono de gelish es el predilecto para este 2026 y luce increíble, ya que hará que tus manos se vean preciosas. Puedes tomar inspiración en las flores y hacer combinación con una base nude y toques blancos, los cuales te harán lucir estilo clásico pero en tendencia.

Para este tipo de diseños te recomendamos llevar las uñas en corte almendra; sin embargo, también las puedes llevar cortas y elegir un mini french.

|Crédito: Pinterest

Uñas con flores a mano alzada: ¿Te gusta lo clásico? Estos diseños de uñas son perfectos para aquellas mujeres que quieren un diseño a la perfección. Las flores son el toque para darle tu propia personalidad, puedes elegirlas transparentes con contorno dorado o plateado, con stickers y a mano alzada. Te sugerimos que los colores sean neutros para que combinen con cualquier look.