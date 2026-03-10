Manicura 2026: 5 colores que son tendencia y los que debes evitar esta primavera
Para la primavera 2026, las tendencias en manicura apuntan a una paleta más natural, luminosa y elegante. Estos son los colores que darán qué hablar y los que quedaron en el pasado.
Cada temporada trae consigo una renovación en el mundo de la belleza y la manicura no es la excepción. Para la primavera 2026, las tendencias apuntan a una paleta más natural, luminosa y elegante. Así es como los colores protagonistas son los que resaltan la piel y se adaptan fácilmente a distintos estilos.
Lejos de los tonos excesivamente saturados o los diseños demasiado recargados, los expertos coinciden en que esta temporada se enfoca en diseños de uñas con esmaltes suaves, inspirados en la naturaleza y en acabados luminosos. Mientras que algunos colores más intensos comienzan a quedar relegados.
Colores de uñas en tendencia para la primavera 2026: los 5 tonos que dominarán la temporada
Según profesionales del sector, los tonos más buscados para esta primavera comparten una característica común: aportan luz y frescura a las manos.
- Rosa: un rosa translúcido y luminoso que crea un efecto delicado y natural.
- Glazed: uno de los efectos más modernos de la temporada.
- Verde pastel o verde oliva: inspirado en la naturaleza, transmite calma y sofisticación.
- Lavanda suave: femenino y versátil, ideal para quienes buscan un color elegante pero diferente.
- Blanco lechoso (milky): minimalista y pulido, perfecto para una manicura limpia que combina con todo.
La nail artist internacional Betina Goldstein explica que los colores suaves y translúcidos están dominando las tendencias porque hacen que las manos se vean más frescas y luminosas.
Colores de uñas que quedan fuera de la temporada y las tendencias en la primavera 2026
Así como algunos tonos se consolidan como favoritos, otros comienzan a perder protagonismo esta temporada. Entre los colores que las especialistas consideran menos actuales destacan los neones intensos (como verdes o amarillos muy fluorescentes) y los tonos extremadamente oscuros sin brillo (ya que pueden resultar pesados para una temporada asociada a la luz y la frescura).
El reconocido manicurista de celebridades Tom Bachik señala que las tendencias actuales buscan un equilibrio entre elegancia y naturalidad, por lo que los colores demasiado estridentes o los contrastes muy agresivos tienden a perder popularidad. Esto no significa que deban desaparecer por completo, pero sí que la primavera 2026 favorece tonos más suaves, luminosos y versátiles.