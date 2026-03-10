Manicura 2026: 5 colores que son tendencia y los que debes evitar esta primavera

Cada temporada trae consigo una renovación en el mundo de la belleza y la manicura no es la excepción. Para la primavera 2026, las tendencias apuntan a una paleta más natural, luminosa y elegante. Así es como los colores protagonistas son los que resaltan la piel y se adaptan fácilmente a distintos estilos.

¡Mati advierte que jugará ‘sola’ y Natali se despide! Revive lo mejor de Exatlón

Lejos de los tonos excesivamente saturados o los diseños demasiado recargados, los expertos coinciden en que esta temporada se enfoca en diseños de uñas con esmaltes suaves, inspirados en la naturaleza y en acabados luminosos. Mientras que algunos colores más intensos comienzan a quedar relegados.

Colores de uñas en tendencia para la primavera 2026: los 5 tonos que dominarán la temporada

Según profesionales del sector, los tonos más buscados para esta primavera comparten una característica común: aportan luz y frescura a las manos.



Rosa: un rosa translúcido y luminoso que crea un efecto delicado y natural.

Glazed: uno de los efectos más modernos de la temporada.

Verde pastel o verde oliva: inspirado en la naturaleza, transmite calma y sofisticación.

Lavanda suave: femenino y versátil, ideal para quienes buscan un color elegante pero diferente.

Blanco lechoso (milky): minimalista y pulido, perfecto para una manicura limpia que combina con todo.

La nail artist internacional Betina Goldstein explica que los colores suaves y translúcidos están dominando las tendencias porque hacen que las manos se vean más frescas y luminosas.

Colores de uñas que quedan fuera de la temporada y las tendencias en la primavera 2026

Así como algunos tonos se consolidan como favoritos, otros comienzan a perder protagonismo esta temporada. Entre los colores que las especialistas consideran menos actuales destacan los neones intensos (como verdes o amarillos muy fluorescentes) y los tonos extremadamente oscuros sin brillo (ya que pueden resultar pesados para una temporada asociada a la luz y la frescura).

El reconocido manicurista de celebridades Tom Bachik señala que las tendencias actuales buscan un equilibrio entre elegancia y naturalidad, por lo que los colores demasiado estridentes o los contrastes muy agresivos tienden a perder popularidad. Esto no significa que deban desaparecer por completo, pero sí que la primavera 2026 favorece tonos más suaves, luminosos y versátiles.