16 ideas de uñas almendradas bonitas para primavera 2026; estos diseños realzan la belleza de tus manos

¡La primavera llegó! Estamos a escasas semanas del equinoccio y, ¿aún no te decides por tu diseño de uñas para la temporada? ¡No te preocupes! A continuación, te compartimos 16 ideas bonitas y almendradas para la primavera 2026. Estos diseños son ideales para realzar la belleza de tus manos, además de aportar un acabado alegre y aesthetic, digno de la temporada.

Desde diseños sencillos en tonos pasteles hasta ideas con relieves y estampados. Mira estos 16 diseños de uñas almendradas: son súper bonitas para la temporada de primavera 2026 e ideales para realzar la belleza de tus manos:



Tonos pastel: la primavera se distingue por su paleta de tonos alegres. Intenta llevar tu manicura con colores pasteles y tus manos lucirán súper bonitas. Ya sea que optes por un acabado sencillo o brilloso, estos tonos son ideales para la temporada. Checa estos 4 diseños:

| Crédito: Pinterest

French nails: las french nails son un must en el mundo de la manicura. Experimenta con tu diseño y opta por tonos más alegres o agrega unas cuantas flores para darle un toque diferente. Mira estas 4 ideas:

| Crédito: Pinterest

Estampados florales: el estampado de flores es algo que NO puedes dejar pasar esta temporada, ya sea que lo utilices en algunas cuantas uñas o las decores todas con naturaleza muerta y en tamaño mini. ¡Se verán increíbles! ¿Qué te parecen estas 4 ideas?

| Crédito: Pinterest

Relieve: el relieve es perfecto si lo que buscas es un acabado único, elevado y hermoso. Puedes usarlo de manera transparente para no opacar los colores de la temporada. Checa estos 4 diseños:

| Crédito: Pinterest

Ya no hay pretexto para lucir una manicura hermosa. Toma la inspiración que más te guste - o deja volar tu imaginación y agrega tu toque personal o piensa en nuevos diseños - y agenda cita con tu manicurista de confianza. ¡Tus manos lucirán HERMOSAS y PERFECTAS esta primavera!