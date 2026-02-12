2 mascarillas de cabello que te eliminarán el frizz rápido: tu pelo lucirá suave y sedoso

Deja atrás los productos caros para eliminar el frizz del cabello y mejor apuesta por mascarillas con ingredientes naturales que funcionan en minutos . Tu pelo sentirá el cambio casi de inmediato, mientras luce más suave y sedoso.

Hay un montón de trucos caseros que se aplican en estos casos, pero el portal Glamour señala dos como los más efectivos .

Usa aceite de coco para el frizz : Es uno de los métodos más populares porque funciona en todo tipo de cabello. Ayuda a hidratarlo, sella la cutícula y evita que el pelo absorba demasiada humedad y se esponje. Incluso hay productos que replican esta receta. Solo necesitas una pequeña porción, del tamaño de una lenteja; distribúyela en tus manos y aplícala con las palmas de medios a puntas.

Prueba con yogur y miel: Solo necesitas cuatro cucharadas de yogur natural sin azúcar y dos cucharadas de miel orgánica. Al mezclarlos, crearás una mascarilla natural que debes aplicar de la mitad del cabello hacia las puntas. En solo 15 minutos notarás el resultado. Los especialistas la recomiendan una vez a la semana.

El aceite de coco, el yogur y la miel ayudan a eliminar el frizz.|(ESPECIAL/CANVA)

Así puedes quitar el frizz del cabello en 5 minutos

Si no tienes alguno de los ingredientes mencionados, puedes optar por un truco rápido que elimina el frizz en cinco minutos, usar acondicionador sin enjuague. El portal Tymo Beauty lo recomienda cuando tienes el cabello húmedo, pero sin exagerar con la cantidad.

¿Qué causa el frizz en el cabello?

El frizz aparece por la electricidad estática que surge de forma repentina debido a la mala hidratación, la falta de grasas esenciales y proteínas en el cuero cabelludo. También puede deberse al exceso de humedad en el ambiente, según expertos.

Es por eso que, si quieres mantener un cabello visiblemente saludable y manejable libre de frizz, intentan hidratarlo constantemente, protegerlo y manejarlo con suavidad.