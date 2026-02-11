24 diseños de uñas aesthetic para doctoras, son discretos, profesionales y cómodos para trabajar

¿Buscas lucir hermosa y bella hasta en el trabajo? Si eres doctora, tenemos los diseños perfectos para que elijas un estilo de uñas único que te hará ver aesthetic, en tendencia y sobre todo te verás limpia, además de que estarás cómoda.

Este tipo de diseños los puedes llevar con las uñas cortas, pues el gelish es la técnica ideal para que tus manos se vean ligeras y atractivas.

Diseños de uñas para doctoras; son cómodos y elegantes

Uñas nude: Cualquier diseño de uñas con una base nude hará que te veas limpia y aesthetic, pues son simples y naturales. Te recomendamos llevar un corte almendra o redondo, ya que es un plus para que te sientas cómoda. Puedes elegir algún toque en tono dorado o bien, una punta francesa con degradado discreto.

|Crédito: Pinterest

Relieves dorados: Si eres doctora, pero a la vez te encanta el brillo y la moda, pero buscas un diseño de uñas cómodo para tu trabajo, estas opciones son perfectas, ya que se tratan de estilos con base nude, rosa claro o cloud dancer con destellos en dorados los cuales deben de ser muy sutiles para que puedan tener el toque aesthetic.

|Crédito: Pinterest

Uñas aperladas: Estos diseños de uñas son elegantes y combinan a la perfección con cualquier uniforme de doctora, pues el color aperlado es discreto y es una tendencia de este 2026. Te presentamos estas opciones de uñas aperladas con varios cortes de uña cómodos; en almendra, cuadrado y redondo.

|Crédito: Pinterest

Efecto mármol: Si lo tuyo es llevar un estilo clásico y en tendencia, estas ideas de uñas son ideales para que reflejes armonía y elegancia a la vez. Puedes optar por un efecto marmol en diferentes tonalidades, te recomendamos tonos neutros como un café claro, rosa tenue y nude.

|Crédito: Pinterest

Mini French: ¡Sutil y estético! Estas opciones de uñas con mini french son tendencia en este 2026. Elige una base rosa claro que se asemeje al tono de tu uñas natural y acompáñalo con un diseño con punta francesa delicado en tonos dorados o plateados. Puedes jugar con el estilo francés y llevarlo invertido.

|Crédito: Pinterest

Uñas estilo cielo: Si eres doctora, pero te gusta llevar diseños de uñas un poco más arriesgados sin salir de lo cómodo, estas ideas son la mejor opción. Se trata de uñas con inspiración en tonos azules que combinan con el color nude. El azul es uno de los mejores tonos para reflejar pureza y verte limpia.