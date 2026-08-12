3 actividades divertidas para que los niños aprendan a tender la cama solos y arreglar su habitación
Menos regaños y más juegos: así puedes motivarlo a recoger sus juguetes y mantener su habitación ordenada
Aprender a tender la cama y mantener ordenada la habitación no tiene por qué sentirse como una obligación aburrida. Para los niños, convertir las tareas cotidianas en juegos con objetivos sencillos puede hacer que participen con mayor entusiasmo y, al mismo tiempo, practiquen habilidades de autonomía, organización y responsabilidad. Lo importante es adaptar cada actividad a su edad, explicar primero cómo realizarla y evitar exigir que todo quede perfecto desde el principio. Con práctica, podrán ir haciendo cada paso por sí mismos.
Actividades divertidas para que los niños aprendan a ordenar su habitación y tender la cama
Estas tres propuestas convierten acciones sencillas, como estirar las sábanas, acomodar las almohadas o recoger juguetes, en pequeños desafíos para los niños.
- El vuelo de las sábanas. Tender una sábana puede parecer complicado para un niño pequeño, así que pueden convertir el movimiento en un juego.
Párate junto a tu hijo y tomen la sábana por dos esquinas. Cuenten juntos hasta tres y levántenla al mismo tiempo para que se extienda en el aire antes de caer sobre el colchón. Después, invítalo a recorrer la cama con las manos para estirar las arrugas. Pueden imaginar que están "alisando las olas del mar" hasta conseguir que la superficie quede lo más pareja posible. Una vez que domine el movimiento, deja que intente hacerlo solo y ayúdalo únicamente cuando lo necesite.
- La carrera contra el reloj. Convierte el momento de tender la cama en un reto contra el tiempo. Coloca un cronómetro durante uno o dos minutos, dependiendo de la edad del niño y de lo que tenga que hacer. El objetivo será acomodar la cobija, colocar las almohadas y dejar la cama lista antes de que termine el tiempo. Al principio no es necesario establecer un récord. De acuerdo con Muba Design, puedes utilizar el juego para que conozca la secuencia de pasos y, conforme gane práctica, intentar reducir poco a poco el tiempo. Lo importante es que la competencia sea consigo mismo y no una presión por hacerlo más rápido que otros niños. Puedes celebrar cuando consiga terminar antes que la vez anterior.
- La misión rescate de juguetes. Para ordenar el resto de la habitación, convierte la recolección de juguetes en una misión.
Pon una canción que le guste y coloca una caja o canasta en el centro de la habitación. Explícale que será la "nave espacial de rescate" y que todos los juguetes que estén en el suelo deben regresar a su lugar antes de que termine la canción. De acuerdo con El corte inglés, puede comenzar recogiendo objetos grandes y después clasificar los pequeños: bloques con bloques, muñecos con muñecos, libros en su estante, etc. Cuando termine la música, revisen juntos si quedó algún objeto fuera de lugar. Con niños pequeños, es mejor priorizar que aprendan dónde pertenece cada cosa antes que exigir una habitación perfectamente ordenada.