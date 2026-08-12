Yolanda Andrade enciende las alarmas con mensaje de adiós y un llamado a conocer más sobre el ELA: “Gracias Diosito por que me da tiempo para despedirme y para saber más de mi enfermedad”

A través de redes sociales la conductora Yolanda Andrade publicó un mensaje que ha generado preocupación entre sus seguidores, ya que en él habló sobre su estado de salud, su diagnóstico de ELA y el difícil proceso que ha enfrentado durante los últimos años. Sus palabras también incluyeron una despedida la cual provocó una ola de reacciones entre sus fans.

En el video que publicó en su cuenta oficial de Instagram, Andrade explicó que ha pasado días complicados aunque aseguró que confía en que las cosas puedan mejorar, mediante una actitud reflexiva también ocupó el espacio para hablar sobre la importancia de informarse antes de opinar sobre enfermedades como la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

“Yo tengo ELA. Si tú no sabes qué es ELA, yo te invito a que te informes”, expresó Andrade, quien hizo énfasis en la necesidad de que las personas conozcan más sobre esta enfermedad antes de hablar sobre quienes la padecen.

La conductora también hizo hincapié en que su situación de salud le ha permitido reflexionar sobre la vida, la madurez y las personas que la han acompañado durante este proceso. Sin embargo, uno de los momentos más emotivos fue cuando agradeció a sus familiares, hermanos, amigos y a quienes aun sin conocerla personalmente le han enviado muestras de cariño, oraciones y detalles para mostrarles su apoyo.

“Gracias, Diosito, porque me da tiempo para despedirme y para saber más de mi enfermedad”, manifestó Yolanda, una frase que rápidamente llamó la atención de sus seguidores y fue interpretada como un mensaje de despedida.

La originaria de Culiacán, Sinaloa, también habló de la realidad que enfrentan las personas que viven con enfermedades complejas y pidió paciencia y comprensión para quienes cuidan de ellos.

“Si tienes un amigo o familiar que está enfermo, tenle paciencia. Su enfermedad obviamente te mortifica, te angustia y quisieras todo para que tu ser querido esté bien, pero es muy cansado cuidar a un enfermo”, reflexionó.

Yolanda Andrade indicó que ha conocido a otras personas que viven con ELA y que ha podido observar diferentes evoluciones de la enfermedad. Reconoció que esta experiencia puede ser especialmente difícil al ver que algunos pacientes presentan mejorías mientras otros no: “Lo más triste de todo es que no tiene cura”, señaló al hablar de la enfermedad. También dedicó parte de su mensaje a agradecer el cariño que ha recibido a lo largo de su carrera , la cual inició en 1991.

¿Cómo reaccionó Maribel Guardia al mensaje de Yolanda Andrade?

Entre las reacciones que destacan en la publicación de Yolanda Andrade es el comentario de apoyo y admiración que dejó la actrizmMaribel Guardia, quien ha sido una de sus amigas con la que ha estado en importantes momentos.

“Yolanda, admiro profundamente la serenidad y la sabiduría con la que estás afrontando este camino. Tu resiliencia ilumina, tu fortaleza inspira, y la manera en que compartes amor en medio de todo es un regalo para quienes te leemos”, escribió la actriz.

Maribel concluyó su mensaje con un abrazo para su amiga y agradeció que, incluso en medio de una situación tan complicada, Yolanda continúe compartiendo un mensaje de esperanza y fortaleza.