La medicina de vanguardia ha demostrado que nuestra salud mental y el equilibrio eocional no se gestionan de forma exclusiva en el cerebro. Los prebióticos son bacterias benéficas que pueden brindarnos estabilidad y transformar nuestro estado de ánimo al despertar.

La mejor parte es que no se necesita de un gran presupuesto para consumirlos, ya que muchos están presentes en alimentos accesibles que puedes agregar a tu cena y disfrutar de sus beneficios.

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Los 3 alimentos prebióticos económicos que puedes cenar

Plátano macho o verde

El plátano maduro común es excelente, pero para alimentar la microbiota de forma masiva, el verde o el plátano macho es el rey indiscutible de la economía y la nutrición funcional.

Para agregarlo a tu cena, prueba cortando rodajas finas y cocinándolo al horno, al vapor o a la plancha, con un toque de aceite de oliva. Es barato y saciante y puedes acompañarlo con proteínas de buena calidad.

El plátano contiene prebióticos que mejoran tu estado de ánimo|Pexels: Darkshade Photos

Cebolla cocida

Este es uno de los ingredientes base más económicos y universales en las cocinas de todo el mundo, pero pocos conocen su inmenso valor terapéutico para el sistema nervioso.

Puedes cenarla cocinando la cebolla a fuego lento hasta que esté caramelizada o transparente, evita comerla cruda por la noche para prevenir acidez. Agrégala a un omelet de huevos o como cama para una pieza de pescado o de pollo.

La cebolla cocida puede mejorar el estado de ánimo si se consume durante la cena|Pexels: Nishant Aneja

Avena integral remojada

Este es uno de los cereales más accesibles del mercado y un aliado histórico de la salud digestiva y cardiovascular debido a su matriz de fibra soluble.

Para añadirla a tu cena, intenta preparar una versión salada de avena cocida en caldo de verduras con un toque de cúrcuma y un huevo ponchado encima, o déjala remojar en agua para consumirla ligera por la noche.

Cuando la microbiota consume las fibras prebióticas correctas durante la cena, el cuerpo experimenta una reconfiguración neuroquímica ideal para el descanso y la salud mental, según expertos.