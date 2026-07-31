Los cortes de cabello que te ayudan a lucir más joven y no sabías

Los cortes de cabello puede convertirse en un gran aliado a la hora de renovar la imagen y resaltar los rasgos del rostro. Más allá de las tendencias, existen estilos que aportan volumen, movimiento y un efecto visual fresco.

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Elegir la forma y el largo adecuado puede marcar la diferencia en la apariencia general. Algunos cortes logran suavizar las facciones y brindar un aspecto juvenil sin necesidad de cambios demasiado drásticos.

¿Qué cortes de cabello te harán lucir más joven?

A partir de los 50 años, el cabello puede presentar cambios en su densidad, grosor y textura debido al paso del tiempo. Por eso, elegir un corte adecuado puede convertirse en una herramienta clave para aportar volumen, movimiento y una apariencia fresca.

Los expertos destacan que no existe un único estilo ideal, ya que cada cabello y rostro tiene características diferentes. Sin embrago, algunos cortes cortos logran favorecer las facciones y crear un efecto rejuvenecedor gracias a sus capas, formas y acabados.

El mullet corto es una de las opciones más recomendadas porque concentra el volumen en la zona superior y aporta una textura moderna. Sus capas marcadas ayudan a darle más cuerpo al cabello fino y consiguen un resultado desenfadado.

El shag con flequillo también se destaca por su capacidad para sumar movimiento y adaptarse a diferentes tipos de cabello. Sus capas desfiladas permiten crear una sensación de mayor densidad y suavizan los rasgos del rostro.

El long bob es otro de los cortes más favorecedores, ya que combina elegancia, comodidad y versatilidad. Su largo permite llevarlo tanto liso como con ondas, logrando distintos estilos sin perder frescura.

Por su parte el french bob aporta un aire sofisticado a su corte a la altura de la mandíbula y su flequillo suave. Además, otros estilos con capas ligeras pueden ayudar a renovar la imagen y destacar la personalidad de cada mujer.

Más allá de la edad, lo importante es elegir un corte que se adapte al tipo de cabello y al estilo propio. Un buen diseño puede brindar mayor confianza y hacer que el rostro luzca más luminoso.

