La sincronización entre el movimiento de los astros y la vibración de la numerología nos ayuda a conocer cuáles son los números de la suerte de los diferentes signos del zodíaco, marcando un punto de inflexión energético durante la jornada de hoy viernes 31 de julio de 2026.

Al tratarse del último día del mes, el panorama cósmico se tiñe de una intensa energía de cierre, balance y preparación para los nuevos comienzos. Con el Sol transitando con fuerza por el signo de Leo, la atmósfera general se llena de magnetismo, dinamismo y un fuerte impulso para consolidad metas.

Ventaneando | Programa completo 30 de julio de 2026

Los números de la suerte de tu signo del zodíaco hoy viernes 31 de julio

Aries

La jornada favorece la consolidación de alianzas y el inicio de un fin de semana lleno de vitalidad.

Números de la suerte: 04, 15 y 33.

Tauro

El cosmos apunta hacia la estabilidad en el hogar y la resolución de pendientes financieros.

Números de la suerte: 09, 21 y 44.

Géminis

Un día marcado por conversaciones fluidas y sorpresas agradables en tu entorno cercano.

Números de la suerte: 02, 11 y 27.

Cáncer

La intuición sigue siendo tu mejor brújula para tomar decisiones económicas seguras.

Números de la suerte: 06, 14 y 39.

Estos signos del zodíaco tendrán buena fortuna con sus números de la suerte|Pexels: Pavel Danilyuk

Leo

El Sol en tu signo expande tu carisma natural y te otorga una protección cósmica envidiable.

Números de la suerte: 01, 10 y 28.

Virgo

Los astros benefician la introspección, el descanso y la planificación silenciosa de tus metas para el próximo mes.

Números de la suerte: 07, 16 y 35.

Libra

Tu vida social se activa de forma muy positiva, abriendo puertas a colaboraciones inesperadas.

Números de la suerte: 05, 18 y 31.

Escorpio

El éxito laboral y el reconocimiento profesional están muy cerca gracias a tu enfoque.

Números de la suerte: 03, 22 y 41.

Estos números de la suerte traerán buena fortuna a los diferentes signos del zodíaco|Pexels: Zacharias Korsalka

Sagitario

Una ráfaga de optimismo te impulsa a romper la rutina y buscar nuevas aventuras o conocimientos.

Números de la suerte: 08, 17 y 30.

Capricornio

Es un día ideal para transformar viejos hábitos y sanar vínculos importantes a nivel profundo.

Números de la suerte: 12, 25 y 47.

Acuario

Las relaciones de pareja y las asociaciones comerciales reciben una inyección de armonía.

Números de la suerte: 13, 24 y 50.

Piscis

Un viernes óptimo para cuidar tu salud física, organizar tus rutinas y conectar con la naturaleza.

Números de la suerte: 19, 36 y 45.

