Ni cloro ni lona: el truco definitivo para limpiar tu piscina en verano 2026

Durante el verano, mantener la piscina limpia y en buenas condiciones puede convertirse en una tarea constante. El uso frecuente, las altas temperaturas y la acumulación de suciedad hacen necesario aplicar métodos de mantenimiento que permitan conservar el agua cristalina.

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Aunque el cloro suele ser una de las opciones más utilizadas, existe alternativas y trucos sencillos que ayudan a facilitar la limpieza. Con algunos cuidados específicos es posible disfrutar de una piscina preparada para los días de calor y reducir el esfuerzo de mantenimiento.

¿Cómo limpiar la piscina en verano?

Durante los meses de calor, mantener la piscina limpia puede convertirse en un desafío debido a la exposición constante del sol, las altas temperaturas y la acumulación de residuos. Uno de los problemas más frecuentes es que el agua adquiera un tono verdoso, provocando principalmente por la aparición de algas.

Para evitar este inconveniente, los especialistas recomiendan complementar el uso de cloro con productos antialgas, especialmente en piscinas que permanecen al aire libre durante muchas horas. Aplicarlo de manera periódica ayuda a prevenir la proliferación de estos microorganismos y permite conservar el agua en mejores condiciones.

Además del tratamiento químico, la limpieza diaria cumple un papel fundamental. Retirar hojas, insectos y otros restos con una red evita que se acumulen en el agua y favorezcan la aparición de suciedad o bacterias.

Otro aspecto clave es el mantenimiento del filtro, ya que este sistema permite eliminar impurezas y mantener una correcta circulación del agua. Durante el verano, se recomienda revisar el funcionamiento con frecuencia y limpiarlo para garantizar que trabaje de manera eficiente.

También es importante utilizar un limpiafondos para retirar los residuos que se depositan en la parte interior de la piscina. Con una rutina constante de cuidado, es posible mantener el agua cristalina y disfrutar de un espacio limpio durante la temporada de verano.