3 ejercicios con pelota de tenis para masajear tus pies y liberar la tensión del cuerpo

Los expertos en bienestar aseguran que el cuerpo humano funciona como parte de un todo, por lo que algunos ejercicios simples con los pies pueden ayudar a evitar el estrés y la tensión general.

Asimismo, están recomendados para disminuir los efectos de utilizar calzado rígido, así como las largas horas de pie o el sedentarismo. Evitando que estos hábitos provoquen dolores lumbares, contracturas en el cuello, fatiga crónica y tensión en la parte trasera del cuerpo.

La fisioterapia moderna considera al pie como el mapa de distribución de cargas del organismo. Además, según la medicina tradicional y la reflezología, la planta del pie alberga miles de terminaciones nerviosas conectadas directamente con los órganos principales y el sistema nervioso central.

¿No sabes qué comer hoy? Sigue esta receta paso a paso para preparar albóndigas de pollo y papa

Los 3 ejercicios con pelota de tenis para masajear los pies y eliminar el estrés

Deslizamiento longitudinal del arco

Colócate de pie o siéntate derecho en una silla. Coloca la pelota de tenis en el suelo, debajo de la almohadilla de tu pie descalzo. Aplica una presión moderada dejando caer parte del peso de tu cuerpo sobre la pelota.

Rueda la pelota de forma muy lenta y rectilínea desde la base de los dedos hasta el talón y luego regresa. Realiza este recorrido de ida y vuelta de manera fluida durante 1 minuto por cada pie.

Los ejercicios de pies que te ayudan a liberar tu cuerpo de la tensión|Ludmila Nilava

Presión isométrica en el punto K1

Coloca la pelota de tenis exactamente debajo del centro de las almohadillas de tus pies. Presiona hacia abajo con firmeza hasta que sientas una molestia soportable.

Sosténesa presión estática de forma continua durante 30 segundos. Mientras presionas, realiza el esfuerzo consciente de abrir y separar los dedos de tus pies lo más que puedas, como un abanico. Relaja y repite el proceso en el otro pie.

Los ejercicios para pies que ayudan a aliviar la tensión de todo tu cuerpo|Pexels: Cansu Hangül

El pivote del talón

Coloca el talón de tu pie firmemente apoyado sobre la parte superior de la pelota de tenis, dejando que la parte delantera de tu pie descanse tocando el suelo.

Manteniendo el talón pegado a la pelota, realiza un movimiento de balanceo hacia los lados, moviendo el talón de izquierda a derecha como si fuera el limpiaparabrisas de un auto. Realiza este movimiento de fricción transversal durante 1 minuto en cada lado.