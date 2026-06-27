3 amuletos de Feng Shui para colocar en tu puerta principal y atraer abundancia

En la práctica del Feng Shui existen algunos amuletos que nos ayudan a obtener buena fortuna y prosperidad. Especialmente, la boca del Chi, que es considerada el portal de entrada de la energía vital.

Un acceso descuidado, oscuro o carente de símbolos auspiciosos bloquea el flujo financiero, mientras que una entrada activada correctamente actúa como un imán que invita a la abundancia a quedarse.

Por ello, la colocación de objetos específicos en esta zona no es un tema de simple decoración, sino de alineación energética.

Noticias Quintana Roo del 26 de junio 2026

Los 3 amuletos de Feng Shui que debes colocar en la puerta principal

Para que los amuletos funcionen con máxima eficacia, el Feng Shui dicta que primero se debe preparar el espacio manteniendo la entrada impecable, libre de objetos amontonados y con excelente iluminación.

Una vez que el canal está limpio, la incorporación de símbolos tradicionales de la cultura oriental ayuda a programar el entorno hacia la opulencia y el éxito. Los tres amuletos más poderosos validados por los maestros en esta disciplina son:

Las tres monedas chinas

Se trata de tres monedas antiguas unidas por un cordón rojo que simboliza la activación del fuego y la riqueza. Cuélgalas de la manija interior de la puerta principal. El lado de las monedas con los cuatro caracteres chinos debe quedar mirando hacia arriba o hacia adentro.

Los amuletos del Feng Shui que debes colocar en tu puerta para atraer abundancia|Pexels: RDNE Stock project

El espejo pakua

Un espejo octogonal rodeado por los ocho trigramas del I Ching, diseñado específicamente para la protección de la casa. Se coloca estrictamente en el exterior de la puerta principal, mirando hacia la calle.

La planta de la moneda

El árbol de la abundancia tiene hojas redondeadas u ovaladas que emulan la forma de las monedas y representan el elemento madera en crecimiento. Ubícala justo al lado de la puerta principal, asegurándote de que reciba buena luz para que permanezca sana.

La planta de la abundancia es uno de los amuletos más poderosos del Feng Shui|Pexels: Chan s

Su efecto energético es que simboliza una economía viva, vibrante y en constante expansión atrayendo la buena fortuna y la salud financiera.