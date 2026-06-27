La afirmación de que el delineado gráfico es exclusivo para los párpados lisos y amplios ha quedado en el pasado, ya que las personas con pliegues o párpados caídos pueden lucir perfectamente este tipo de looks.

El secreto, de acuerdo con los expertos, no está en cambiar de ojos, sino en domar los pliegues a través de la ilusión óptica y el posicionamiento estratégico.

La clave del éxito para un delineado gráfico impecable en ojos encapotados radica en hackear la perspectiva, es decir, diseñar con la mirada fija al frente y saltarse las zonas que generan conflicto.

Noticias San Luis Potosí del 25 de junio 2026

Así corriges el delineado gráfico si tienes párpados caídos

La regla de oro: ojos abiertos y mirada al frente

El error más común es estirar la piel del párpado o cerrar el ojo al trazar. Al estirar la piel creas una superficie falsa. Cuando el ojo se relaja y vuelve a su posición natural, el pliegue cae y destruye la línea.

Mira fijamente a un espejo situado a la altura de tus ojos. Dibuja el delineado directamente sobre el pliegue caído. Al cerrar el ojo verás una hendidura, pero al abrirlo la línea lucirá perfectamente recta.

Este es el mejor delineado gráfico para párpados caídos|Pinterest

Técnicas gráficas que sí funcionan

El delineado flotante es una de las mejores técnicas para párpados caídos y consiste en trazar una línea curva o recta justo por encima del pliegue del ojo, casi tocando el hueso de la ceja.

El delineado a la inversa es para los párpados superiores que ocultan cualquier trazo. La geometría se lleva a la línea de pestañas inferior. Saca la colita gráfica desde abajo en dirección a la sien para levantar la mirada de forma automática.

Los delineados gráficos que lucen bien en párpados con pliegues|Pinterest

Punta de flecha externa

Enfoca el diseño gráfico únicamente en la esquina exterior del ojo. Dibuja un triángulo abierto que abrace el final del ojo sin tocar la almendra del párpado.

Los expertos maquillistas recomiendan preparar el lienzo del párpado antes de aplicar el producto, además de sellar con polvo translúcido al finalizar para evitar transferencias de maquillaje.

