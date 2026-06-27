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Adapta la tendencia del Maquillaje Coquette sin verte infantil

Esta es la forma correcta en la que puedes adaptar la tendencia del maquillaje coquette sin verte demasiado infantil y mantener la frescura sin exagerar

¿Cómo adaptar la tendencia del Maquillaje Coquette sin verte infantil?
¿Cómo adaptar la tendencia del Maquillaje Coquette sin verte infantil?|Pinterest

Escrito por: Guadalupe Mendoza | Marktube

El maquillaje coquette ha conquistado el mundo de la belleza con su propuesta hiperfemenina, romántica y nostálgica, inspirada en los lazos, los tonos pastel y la estética de la época victoriana.

Sin embargo, el mayor desafío de esta tendencia es el riesgo de lucir infantil o caricaturesca debido al uso intensivo de rosas y destellos.

La clave para lucir esta corriente con total madurez no radica en eliminar sus elementos, sino en equilibrarlos con una piel sofisticada y una estructura facial bien definida.

Así adaptas el maquillaje coquette sin verte infantil

Adaptar el estilo coquette a una versión adulta consiste en un juego de contrastes: se toma la dulzura de los tonos rosados y se combina con técnicas modernas de esculpido y texturas lujosas.

Al sustituir los acabados toscos por texturas satinadas y líneas de alta precisión, transformarás una tendencia juvenil en un look sumamente elegante, magnético y vanguardista.

Maquillaje coquette para no verte muy infantil, según expertos
Maquillaje coquette para no verte muy infantil, según expertos|Pinterest

  • Los cambios clave para elevar la tendencia

Para poder alejarte de ese aspecto escolar y acercarte más a una elegancia atemporal, realiza estos ajustes:

De rosa pastel a rosas sucios: Cambia los tonos suaves por un rosa viejo, malva, terracota rosado p durazno suave. Estos tonos aportan aire romántico, pero complementan la madurez de la piel.

El look juvenil satura el rostro con rubor redondo. La versión adulta exige mantener el contorno y el bronceador sutiles debajo del rubor para levantar las facciones.

Look coquette maduro para no lucir demasiado infantil
Look coquette maduro para no lucir demasiado infantil|Pinterest

Reemplaza el glitter grueso de colores por iluminadores de efecto húmedo o sombras con satinados finos color champaña o perla.

  • Look coquette sofisticado

Busca una base de cobertura media que unifique el tono de la piel pero mantenga un acabado satinado o semimate natural.

En lugar de aplicar rubor en el centro de las mejillas, colócalo en la parte alta de los pómulos y difumina hacia las sienes.

Para la mirada aplica sombras malva mate, realiza un cat eye muy fino y define las pestañas con una máscara que aporte definición y longitud. Finaliza con los labios nude y una tinta rosa o cereza al centro.

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