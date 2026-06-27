Así aplicas la técnica de los halo lips para dar dimensión al centro de la boca

Lograr unos labios con mayor volumen, relieve y un aspecto jugoso es posible con la técnica de los halo lips, que renuncia a la idea de procedimientos estéticos, y ha acaparado las redes sociales y las pasarelas.

Se trata de un truco de maquillaje profesional que utiliza el juego de luces y sombras para crear una ilusión óptica de tridimensionalidad. Al igual que el sombreado de ojos del mismo nombre, es una técnica que transforma una boca plana en una con volumen inmediato.

El secreto del éxito de los halo lips se encuentra en la colocación estratégica del color: se oscurecen las comisuras y los bordes exteriores de la boca, mientras que el centro exacto se ilumina con tonos más claros y texturas reflectantes.

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Así puedes aplicar la técnica de los halo lips para labios más jugosos

Luces y sombras

La técnica de los halo lips funciona imitando el comportamiento de la luz natural sobre una superficie curva. Los tonos oscuros en las esquinas de la boca hunden visualmente los extremos.

El tono claro y el brillo en el centro reflejan la luz, creando la ilusión de que el labio es más grueso y carnoso. La transición suave entre ambos colores es lo que da el acabado elegante y evita un aspecto artificial.

Así consigues los halo lips perfectos, de acuerdo con maquillistas|Pinterest

Paso a paso para los halo lips

Para realizar esta técnica, necesitarás de un delineador de labios oscuro, un labial un poco más claro, un toque de corrector o sombra luminosa y un brillo labial transparente.

Exfolia tus labios suavemente con una toalla húmeda y aplica bálsamo hidratante. Retira el exceso de bálsamo con un pañuelo antes de maquillar.

Súmate a la tendencia de los halo lips con este tutorial paso a paso|Pinterest

Toma un delineador de labios uno o dos tonos más oscuro que tu color natural. Delinea el contorno, pero al llegar a las comisuras exteriores, rellena un tercio del labio hacia adentro.

Aplica un labial de formato cremoso o satinado de un tono más claro que el delineador en el centro que dejaste vacío. Con la llema del dedo difumina y aplica un punto diminuto de corrector justo en el centro del labio inferior y en el arco de cupido.

