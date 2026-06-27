Antrax y Jazmín se reconcilian en MasterChef 24/7 y hablan de sus planes fuera de la cocina (VIDEO)

Una de las amistades más lindas surgidas en el Mundo MasterChef 24/7 es la de Antrax y Jazmín, quienes desde el primer día tuvieron una gran conexión y se volvieron cercanos de inmediato. Sin embargo, su cercanía tuvo un tropiezo en los últimos días, cuando se revelaron los sentimientos que ella estaba empezando a tener y que volvió las cosas un poco incómodas de digerir.

Esto quedó en evidencia luego de una íntima plática en la terraza, cuando Jaz le confesó a Ángel que ya no estaba segura de verlo solo como un amigo, pero sohlo recibió como respuesta un "estás confundida". Y aunque la comediante había tomado la decisión de poner distancia para aclarar sus emociones, todo parece indicar que ya se siente mucho más tranquila y retomaron sus tradicionales charlas nocturnas para hablar de lo que quieren hacer al salir de la cocina más famosa de México.

"Nos falta la lista de todo lo que tenemos que hacer cuando salgamos. Nos hubiéramos traído la libreta", mencionó el streamer, mientras su amiga iba recapitulando planes en Monterrey y Chiapas.

¿Cómo empezó el shippeo de Jazmín y Antrax en MasterChef 24/7?

Desde antes de que Jaz se atreviera a confesar que sentía algo más que amistad por Antrax, el público ya los estaba "shippeando" por su complicidad y cercanía. Esto porque no solo se llevaban muy bien en el Mundo MasterChef 24/7, sino que también hicieron grandes duplas para pruebas en la cocina y demostraron que se les daba muy fácil trabajar bien.

Sin embargo, por parte de Ángel parece que solo hay un profundo cariño hacia Jazmín y hasta le aseguró a su amiga que estaba confundida con lo que le dijo, además de que él tiene una relación sentimental esperando en el exterior. Sin embargo, sí ha sido muy claro al mencionar que está dispuesto a protegerla en la competencia, al grado de que si en algún momento los dos están en riesgos de quedar eliminados, preferiría sabotearse para que ella se salve.