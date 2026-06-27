El Sugar Plum Fairy Makeup y cómo recrear el look ultrabrillante de Hailey Bieber

El maximalismo en el maquillaje y las bases pesadas siguen perdiendo terreno frente al minimalismo y la frescura natural. La tendencia que ha paralizado el mundo de la belleza es el sugar plum fairy makeup, un estilo que fusiona la delicadeza con el brillo escarchado y jugoso.

La modelo y empresaria Hailey Bieber es quien ha popularizado esta técnica, ya que se inspiró en su pasado como bailarina clásica y en su papel de la Reina de los Dulces en el Cascanueces. Este look apuesta por una piel translúcida impregnada de tonos ciruela, destellos gélidos y mucha luz.

El Sugar Plum Fairy Makeup de Hailey Bieber

Los pilares del look de hada

Este estilo se diferencia de otras tendencias por tres elementos innegociables. Las mejillas congeladas, un rubor rosado o ciruela muy vibrante aplicado en capas altas para simular el rubor natural del frío.

Destellos cristalinos en los párpados y pómulos que no tienen color de fondo pesado, sino un acabado translúcido que parece mojado.

Una boca delineada en tonos tierra con un centro en color baya súper brillante. Son algunos de los elementos que componen este estilo de redes sociales y pasarela.

Sugar plum fairy makeup para lucir como Hailey Bieber|Pinterest

El look ultrabrillante de Hailey Bieber

Para imitar fielmente el tutorial viral de la famosa, prepara tus productos en crema, tintas y los brillos más potentes de tu cosmetiquera.

El paso más importante es la hidratación y la preparación de la piel, olvida la base de alta cobertura; aplica solo unos toques de corrector hidratante debajo de los ojos y en imperfecciones puntuales.

El blush debe aplicarse en un tono rosa encendido o fucsia directamente sobre las manzanas de las mejillas y difumínalo hacia las sienes. Llévalo también un poco hacia el puente de la nariz para lograr ese aspecto tierno y juvenil.

Recrea el maquillaje de hada brillante que Hailey Bieber puso en tendencia|Pinterest

Coloca el mismo rubor en crema sobre los párpados como tono de transición. Inmediatamente después, aplica una sombra de ojos translúcida con microglitter blanco o plateado para imitar la apariencia de la escarcha.

