Así puedes ocultar un grano inflamado con maquillaje sin que se note textura ni relieve

Ocultar un grano inflamado es uno de los mayores desafíos del maquillaje, ya que los productos tradicionales están diseñados para corregir el color, pero no el relieve.

El error más común es aplicar capas y capas de corrector espeso, ya que esto suele resecar la zona, cuartear el producto y terminar atrayendo más atención hacia el brote.

La realidad es que no se puede desaparecer mágicamente el volumen del acné con maquillaje, pero sí se pueden hacer trucos visuales con la luz para que parezca visualmente más plano.

Así ocultas un grano inflamado con maquillaje

La luz es tu enemiga

Para entender este truco, debes pensar en fotografía y pintura. El brillo resalta, todo lo que brilla o refleja luz da la ilusión de estar más cerca y tener más volumen.

Todo lo que es opaco o mate absorbe la luz, lo que visualmente hunde las superficies y disminuye la percepción del relieve.

Bajo ninguna circunstancia apliques base luminosa, primers con destellos o iluminador cerca de la zona del brote, o el relieve se duplicará visualmente.

La técnica correcta para ocultar granos con maquillaje|Pexels: Hanna Pad

Camuflaje invisible

Antes de empezar, limpia muy bien tu rostro. Jamás exprimas el grano justo antes de maquillarte; si la piel está abierta o sangrando, el maquillaje no se adherirá, se infectará y la textura será imposible de ocultar.

Envuelve un hielo en un pañuelo limpio y sostenlo sobre el grano durante un minuto. El frío contraerá los vasos sanguíneos, reduciendo drásticamente el tamaño del relieve y la intensidad del color rojo.

Así puedes ocultar un grano inflamado, usando solo maquillaje|Pexels:

Aplica una gota de crema hidratante ligera en gel sobre el grano y deja que se absorba. Si el grano está muy seco o descascarado, el corrector se verá acartonado.

Aplica una capa microscópica de primer de ojos mate o primer facial de silicona directamente sobre el brote a toques con el dedo. Si el grano es demasiado rojo, toma una cantidad mínima de corrector verde, luego aplica uno del mismo tono de tu piel y sella con una borla llena de polvo.

