3 árboles pequeños que son perfectos para las banquetas angostas: no estorban

Al momento de querer decorar una propiedad con plantas, es importante pensar en las necesidades del terreno y qué tan apto es para su crecimiento. En el caso de los árboles que van en la calle, las mejores alternativas usualmente son todos aquellos árboles que no interfieren con la construcción, especialmente cuando se trata de la banqueta.

Así que lo mejor es optar por especies que no sean invasivas y con las que no exista el riesgo de que sus raíces "rompan" el pavimento al expandirse. De esta manera, las entradas pueden lucir preciosas y mejorar el entorno, pero sin afectar el paso peatonal ni dañar las infraestructuras.

1. Árbol de Júpiter

También conocidos como "Lagerstroemia indica", son los favoritos de muchos gracias a la colorida apariencia que adquiere en primavera y verano. Además, estos árboles representanuna excelente opción para sembrarse en la acera porque no son muy estorbosos, sino que su crecimiento más bien es en cuanto a longitud.

Un artículo del sitio especializado Agromática, explica que esta especie necesita exposición directa al sol para su crecimiento. Mientras que sus raíces se conforman apenas de tres tallos, lo que reduce las posibilidades de que deformen el suelo.

2. Olivo enano

Los árboles de olivo enano son otra excelente opción para colocarse en las banquetas, sobre todo si se quiere una especie que no resulte demasiado estorbosa al paso. De acuerdo con un artículo de Olive Tree Farm, su tamaño máximo es de tres metros, por lo que son perfectos para ponerse como arbustos en lugar de las macetas tradicionales.

Por si su fuera poco, esta especie requiere de cuidados relativamente sencillos y resisten bien en el exterior. Es decir, durante todo el año tendrás la confianza de que se verán cuidados y no interferirán con el perímetro del lugar.

3. Ciruelo ornamental

Si quieres probar con los árboles frutales para la decoración de tu casa, entonces el ciruelo ornamental es la mejor opción. Esto gracias a que tiene una apariencia lindísima, te dará fruta a lo largo del año y no es muy estorboso, por lo que no habrá problemas para que pasen los transeúntes.

Asimismo, no es un riesgo latente para la estructura del piso. Todo porque sus raíces no tienen un crecimiento desmedido, lo que según datos de Enviromental News, no dañan los cimientos.