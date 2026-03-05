3 colores que harán que tu baño pequeño se vea mucho más grande y elegante

La falta de dinero no es excusa para renovar tu baño pequeño y hacer que se vea mucho más grande y elegante, pues solo bastará con darle una “manita de gato”. Para ello, solo debes comprar pintura y poner manos a la obra, pero antes de ello debes conocer cuáles son los 3 colores que provocarán este efecto. Conoce estas 42 ideas para darle una nueva cara a la zona de este hogar: desde modernas y minimalistas hasta rústicas.

De acuerdo con un artículo del portal Noken, hay 3 tonos que provocan este efecto, aunque parezca difícil de creer y entre ellos están los colores neutros que, combinado con artículos o piezas con contrastes más intensos, favorecen visualmente a que el baño se vea más espacioso. Conoce cuáles son las plantas que eliminan los malos olores de esta zona de la casa.

Los tonos para que tu baño pase de pequeño a grande

1. Grises: Este color refleja la luz, lo que provoca visualmente que el espacio se vea más amplio. Puedes combinar con detalles u accesorios en blanco, para que el baño se vea contemporáneo.

2. Azul: La paleta de este tono debe ser claro, a fin de darle un aire refrescante, pero sobre todo un ambiente de calma y bienestar. Puedes combinar con elementos blancos o de madera.

3. Blanco: Este color es un clásico y siempre es una buena opción para pintar el baño. La combinación de este tono con el beige le da un toque elegante al espacio, pero sobre todo provoca que se vea más grande, pese a las dimensiones pequeñas.

Cabe destacar que los espejos son una buena opción para que tu baño se vea visualmente más grande, ya que reflejan la luz y crean una perspectiva de profundidad. Por ello, opta por este tipo de objetos grandes y con decoraciones acorde a los colores antes mencionados, para así combinar el espacio y que se vea tanto moderno como elegante.