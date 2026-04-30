Las islas para cocinas muchas veces se relacionan con una elegante y espaciosa, pero hay otras opciones en las que no requieres de mucho tamaño para lograrlo, como lo son estas 4 ideas de zonas pequeñas que se verán aesthetic, incluso en menos de 2 metros. Conoce el material de encimeras que reemplazará a las de mármol y granito.

De acuerdo con un artículo del portal Elle Decoration, la función de las islas es tener un espacio extra en la cocina para preparar los alimentos, almacenar productos y degustar la comida, mientras que en espacios más limitantes es una buena idea para decoración, sobre todo si la zona es abierta, así como estos 8 diseños que puedes replicar para remodelar o acomodar para que tu casa se vea lujosa.

Cocinas pequeñas con islas

1. Barra desayunadora: Debido a la limitante de espacio, puedes instalar una isla pequeña, que sirva solo como una barra desayunadora para solo 2 personas y no tanto para preparar alimentos o almacenar productos.

4 ideas de islas para cocinas pequeñas: se verán aesthetic incluso en menos de 2 metros|Pinterest

2. Tipo carrito: Esta isla móvil es ideal si tienes el espacio muy reducido, ya que gracias a sus ruedas puedes moverla cuando lo requieras. Su función principal es aportar su superficie como trabajo para reparar alimentos y almacenar productos o algunos trastes.

4 ideas de islas para cocinas pequeñas: se verán aesthetic incluso en menos de 2 metros|Pinterest

3. Isla plegable: Este pedazo de madera se abre cuando la necesitas y se guarda después de utilizarla por debajo de la encimera. Cabe destacar que parece más una mesa que una isla, pero sin duda te será de gran ayuda para ahorrar espacio en la cocina e instalar muebles o electrodomésticos esenciales.

4 ideas de islas para cocinas pequeñas: se verán aesthetic incluso en menos de 2 metros|Pinterest

4. Isla con electrodomésticos. Si no tienes mucho espacio y “quieres matar a 2 pájaros de un tiro”, una isla con electrodomésticos incluidos es tu mejor opción. Puede llevar una parrilla eléctrica o microondas. Pero para ello se recomienda tener buena ventilación, por lo que es indispensable tener una campana en la parte de arriba u optar por una rejilla moderna que ya venga con este artefacto.