Mhoni Vidente lanza una terrible advertencia a Aarón Mercury tras su victoria en Supernova Génesis

Aarón Mercury ha ganado el cariño de los fans tras su contundente victoria en el Supernova Génesis 2026 contra Mario Bautista, a quien noqueó pocos minutos después de iniciar la pelea. Su triunfo lo colocó como una de las figuras más comentadas del momento. Sin embargo, Mhoni Vidente lanzó una inquietante predicción sobre su futuro y le advirtió que debe cuidarse de las brujerías.

“Se tiene que cuidar de las brujerías, de las envidias. Lamentablemente, cuando alguien tiene mucho éxito, debe protegerse”, señaló la astróloga en el programa Reporte H. La vidente asegura que su éxito podría atraer energías negativas. Incluso, le recomendó usar un escapulario del arcángel Miguel y agua bendita como protección.

Estas declaraciones se suman a la preocupación de algunos usuarios en redes sociales. Los fans han comenzado a mostrar inquietud por el bienestar del influencer tras la advertencia. Las reacciones no se han hecho esperar .

No obstante, Mhoni Vidente también destacó un futuro prometedor para Aarón Mercury. Asegura que, si logra protegerse, alcanzará fama internacional. “Será uno de los grandes exponentes a nivel mundial”, afirmó, señalando incluso oportunidades en Estados Unidos y en el mundo de las novelas.

¿Cómo fue la pelea de Aarín Mercury contra Mario Bautista en Supernova?

La pelea entre Aarón Mercury y Mario Bautista terminó en cuestión de segundos tras un nocaut. El influencer fue certero y definió el combate con golpes directos al rostro del cantante. El desenlace sorprendió por su rapidez.

Aunque Mario intentó reincorporarse en varias ocasiones para continuar, el réferi decidió detener la pelea en el primer round. La decisión buscó evitar un daño mayor tras la contundencia del castigo.

Tras el encuentro, Bautista apareció en Instagram desde una cama de hospital. El cantante sufrió la ruptura de un nudillo y tuvo que someterse a cirugía. Aun así, tomó la situación con humor: “Nudillo roto; Canelo, voy por ti”, bromeó.

¿Quién es Aarón Mercury y de dónde es?

Aarón Mercury, cuyo nombre real es Jonathan Aarón Hernández González, es un influencer y creador de contenido mexicano de 25 años, originario de Querétaro. Su popularidad creció gracias a TikTok y a su estilo cercano con el público.

En los últimos años, su carrera despegó aún más tras integrarse al grupo de creadores “Team Ken”. Su presencia en este colectivo lo consolidó como una figura destacada en redes sociales.