3 colores de sombras que debes evitar si tienes ojos pequeños

Los ojos pequeños pueden lucir mucho más grandes y expresivos cuando eliges las sombras adecuadas. Sin embargo, algunos colores que parecen elegantes o llamativos pueden generar el efecto contrario y hacer que la mirada se vea más cerrada, cansada o hundida. Por esta razón, maquillistas y expertas en belleza recomiendan prestar atención tanto a la técnica de aplicación como a los tonos que se utilizan en los párpados.

Uno por uno, los colores de sombras que debes evitar en ojos pequeños

De acuerdo con recomendaciones recopiladas por Glamour, los tonos demasiado oscuros pueden reducir visualmente el tamaño de los ojos y restar luminosidad a la mirada. Si tienes ojos pequeños , estos son los tres colores que conviene evitar o utilizar con moderación.

1. Negro intenso: El negro aplicado en todo el párpado móvil es uno de los principales errores si buscas agrandar visualmente los ojos. Aunque se trata de un clásico del maquillaje, esta tonalidad absorbe la luz y crea una sensación de profundidad excesiva que hace que la mirada luzca más cerrada.

Aunque se trata de un clásico del maquillaje, esta tonalidad absorbe la luz y crea una sensación de profundidad excesiva que hace que la mirada luzca más cerrada. 2. Gris oscuro mate: Los grises oscuros con acabado mate pueden endurecer las facciones y disminuir visualmente el espacio del párpado. Cuando se utilizan sin puntos de iluminación estratégicos, suelen acentuar el cansancio y hacen que los ojos parezcan más pequeños de lo que realmente son.

Cuando se utilizan sin puntos de iluminación estratégicos, suelen acentuar el cansancio y hacen que los ojos parezcan más pequeños de lo que realmente son. 3. Morado profundo: Las sombras moradas cercanas al berenjena o al ciruela oscuro pueden restar amplitud a la mirada. Aunque aportan sofisticación y dramatismo, también generan un efecto de sombra alrededor del ojo que reduce visualmente su tamaño, especialmente en maquillajes de día.

Las sombras que no debes usar en ojos pequeños.|(ESPECIAL/Gemini Inteligencia Artificial)

Los colores de sombras que SÍ favorecen a los ojos pequeños

Los tonos marrón moca, rosados suaves y topo ayudan a aportar profundidad sin reducir visualmente el tamaño de los ojos. Estas tonalidades equilibran la mirada y mantienen un aspecto fresco y luminoso, según los consejos compartidos por Lecturas,.

Además, la preparación del párpado también influye en el resultado final. Aplicar una prebase o un corrector ligero ayuda a unificar el tono de la piel y permite que las sombras claras reflejen mejor la luz.

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Para potenciar el efecto de amplitud, los especialistas recomiendan añadir puntos de iluminación en el lagrimal y en el centro del párpado móvil. Los tonos champagne, marfil, vainilla o beige claro son ideales para conseguir unos ojos más abiertos, brillantes y despiertos.

Evitar el negro intenso, el gris oscuro mate y los morados profundos puede marcar una gran diferencia en la apariencia de la mirada. Elegir colores más luminosos y estratégicos permitirá que los ojos pequeños luzcan visualmente más grandes y favorecedores sin necesidad de técnicas complicadas.