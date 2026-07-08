Qué hacer con los envases de catsup, son un tesoro: cómo reutilizarlos para decorar el cuarto

Los envases de catsup, al estar completamente vacíos, lo primero que pensamos es en desecharlos; aunque es la solución más sencilla que tenemos disponible, no es la única, ya que podemos aprovechar el residuo para hacer manualidades únicas.

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Es así que te vamos a detallar cómo reutilizarlos con ideas creativas que puedes usar para decorar el cuarto, alternativas que te van a sorprender por su aspecto único.

¿Cómo podemos reutilizar los envases?

Los envases de catsup pueden aprovecharse de diversas maneras, logrando renovar su aspecto al instante, un tesoro que en muchas ocasiones desperdiciamos. Para que puedas reutilizarlos para decorar el cuarto, considera hacer las siguientes opciones:

Organizador de maquillaje: Recuerda recortar la parte superior donde está la tapa y lijar toda la orilla; después puedes decorar toda la parte exterior con papel decorativo o cuerda de ixtle. Puedes usarlo para guardar brochas o lápices.

Macetas colgantes: Usa pinturas acrílicas o en spray para que se adhieran. En la parte superior amarra una cuerda de yute para poder colgarlo. También puedes recortar la boquilla para hacer una maceta más pequeña. No olvides hacer unos orificios en la base para que pueda filtrar el agua.

Contenedor de pequeños artículos: Ideal si en tu recámara cuentas con pequeños artículos de papelería, clips, gomas o accesorios; solamente no olvides pintarlo como tú quieras para darle un aspecto más moderno.

¿Cómo desprender las etiquetas de la superficie?

Para hacer las manualidades en los envases de catsup, es indispensable retirar las etiquetas de las superficies para lograr un acabado más uniforme, paso que podrás lograr realizando las siguientes instrucciones:

Sumerge tus recipientes en agua muy caliente con un chorro de jabón para trastes; dejamos reposar 15 minutos. Pasado el tiempo, observarás que se desprenden las etiquetas con facilidad. Raspa suavemente las etiquetas. Con un algodón con un poco de aceite de bebé, frotamos por la zona; esto te ayudará a retirar los excedentes de pegamento.

Con todos estos pasos lograrás tener tus recipientes listos para reutilizarlos con las ideas anteriores, mejorando su aspecto y siendo un gran aliado al momento de decorar el cuarto.