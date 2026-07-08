Jean Piaget, psicólogo suizo: “Lo que vemos cambia lo que sabemos. Lo que conocemos cambia lo que vemos”
“Lo que vemos cambia lo que sabemos. Lo que conocemos cambia lo que vemos”. La frase de Jean Piaget con la que analiza cómo construimos nuestro entendimiento del mundo.
La psicología actual atraviesa una profunda transformación, según los últimos informes de la Asociación Americana de Psicología (APA). Esta disciplina, afirma, se encuentra en una redefinición para poder responder a los desafíos tecnológicos, climáticos y sociales de nuestra época.
Ventaneando | Programa completo 7 de julio de 2026
De todos modos, el aporte de psicólogos, y otros expertos que tuvieron a la mente humana y su comportamiento como objeto de estudio, le han dado a la psicología la esencia que le permite tener la importancia que tiene.
La vigencia de Jean Piaget
Diversos expertos han dejado un gran legado en el campo de la psicología y entre ellos podemos nombrar a Jean Piaget, un reconocido psicólogo, biólogo y epistemólogo suizo, que dejó un gran aporte dentro de la psicología del desarrollo y la educación. Su vigencia es tal debido a que logró transformar la forma de entender la infancia al demostrando que los niños son pensadores activos que construyen su propio conocimiento a través de la exploración.
@devenirpedagogia Jean Piaget explica cómo el conocimiento se construye, tomando como caso la matemática. . #pedagogia #didactica #matematica #piaget #devenirpedagogia ♬ sonido original - Devenir Pedagogía
Es por ello que diferentes fuentes bibliográficas remarcan que el enfoque constructivista de Jean Piaget sigue siendo la columna vertebral de las aulas modernas.
Jean Piaget y una frase profunda
En base a lo señalado, estudiar a Jean Piaget sigue siendo una tarea obligada de los futuros profesionales de la psicología. Además, bucear en su trabajo permite entender mucho sobre el funcionamiento de la mente y conocernos un poco más a nosotros mismos.
“Lo que vemos cambia lo que sabemos. Lo que conocemos cambia lo que vemos”, es una de las frases que el psicólogo suizo logró inmortalizar y con la que resume su teoría sobre el desarrollo cognitivo y cómo construimos nuestro entendimiento del mundo.
Lo que Jean Piaget intentaba revelar es que se trata de un círculo perfecto entre la percepción y el conocimiento. En la actualidad, en la era de las redes sociales, esta frase nos ayuda a entender que el algoritmo alimenta lo que conocemos sesgando nuestra mirada, mientras que la sobreinformación actual nos obliga constantemente a reconfigurar lo que sabemos sobre la realidad.