Así puedes transformar unas persianas de madera en un mueble organizador con una idea DIY

Las persianas de madera tienen un punto en el que las retiramos, ya sea para renovarlas por modelos nuevos o porque ya se rompieron. Al final, varias de ellas terminan arrumbadas en alguna parte de la casa, olvidando que es un material al que aún podemos sacarle el mayor provecho.

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Para que no lo tires al bote de basura, te detallaremos cómo transformar el residuo en un mueble organizador usando una idea DIY; solamente deberás realizar unos sencillos pasos.

¿En qué puedo utilizar las persianas de madera?

El transformar unas persianas de madera en un mueble organizador es más fácil de lo que parece, una técnica que te va a permitir aprovechar el residuo y darle una segunda vida al instante. Para crear el artículo, deberás hacer los siguientes pasos de la idea DIY:

Limpia muy bien la persiana; de ser necesario, limpia el polvo. Lija la superficie si tiene alguna imperfección. De ser necesario, añade pintura o barniz en la superficie. Verticalmente añade en la pared soportes, los cuales van a ser de ayuda para sujetarse en las paredes. En la persiana, adhiere algunos ganchos y canastas, ya que estos nos servirán para colocar ciertos objetos. Incluso puedes añadir una pequeña canasta, un espacio que puedes colocar para la correspondencia que llegue a casa. Una vez que ya todo se encuentre seco y fijo, podemos colgar nuestro mueble organizador en la pared.

¿Cómo hacer repisas con las persianas?

Por otro lado, podemos crear unas auténticas repisas con las persianas de madera que tengamos. Según el video de Albies Tienda Deco, explica que debemos colocar unas bases en la pared que lo van a sostener, además de añadir unas tiras de madera en los laterales para que mantenga su forma.

Aunque ante ese caso será necesaria la aplicación de herramienta pesada, en especial para cortar ciertas secciones de madera. Aprovecha las dos ideas DIY para que le puedas transformar el elemento para darle un mejor uso de forma sencilla y moderna; elevará el aspecto de tu casa.