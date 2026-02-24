3 consejos con ingredientes naturales para quitar las manchas amarillas de las uñas por el uso de esmalte

El uso constante de esmaltes puede provocar que el color natural de tu uña se transforme, hay tonos de esmalte que principalmente dejan las uñas manchadas con tonalidades amarillas que provocan que se vean poco saludables.

Esta pigmentación se registra luego de retirar con acetona el barniz, principalmente cuando se ocupan tonalidades en color rojo, negro y vinos, además, de no utilizar una capa protectora antes de aplicar el color.

A continuación te dejamos 3 consejos de recetas que te ayudarán a ir disminuyendo la pigmentación y sin recurrir a productos agresivos.

De acuerdo con especialistas este hecho se registra cuando la uña es porosa y absorbe los pigmentos de esmalte, principalmente, cuando ha permanecido pintada durante semanas sin dejarla descansar.

Mezclas que te ayudarán a eliminar lo amarillo de tus uñas por el barniz

Limón y bicarbonato: el limón que ha sido considerado como un producto exclusivo para blanquear será la estrella en esta mezcla ya que al combinarla con bicarbonato harán que se vaya desvaneciendo el color amarillento.

Mezcla zumo de limón con una cucharadita de bicarbonato , incorpora bien los ingredientes y frota tus uñas con estos ingredientes y déjalo actuar por 5 o 10 minutos, después retira con abundante agua e hidrata tus manos.

En dado caso que no tengas bicarbonato, solo puedes ocupar el limón, exprímelo y con el jugo que obtuviste agrega un poco de agua tibia y jabón, sumerge las uñas en la mezcla por 10 o 15 minutos, debes repetir el proceso diario por al menos 15 días.

Pasta de dientes: Aplica pasta dental blanqueadora sobre la uña y cepilla suavemente por unos minutos y deja actuar la pasta por 5 minutos, después enjuaga .

Agua oxigenada: Toma pequeños pedazos de algodón y remojarlos en agua oxigenada, luego tómalos y empieza a colocarlos en cada uña y déjalo actuar por 5 minutos, retira el algodón y deja secar al aire libre.

Recuerda que por más que queramos lucir unas manos sofisticadas también es necesario que las uñas descansen por un tiempo de materiales que puedan modificar su coloración.