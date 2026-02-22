Si hay una tendencia de manicura que llegó para quedarse en esta primavera, esa es la de las uñas princess. Un estilo minimalista y sofisticado se basa en tonos nude, rosas pálidos, blancos lechosos y lavendas suaves, siempre con un acabado ultra-brillante que transforma cualquier mano en algo digno de una película de Disney.

Lo que distingue a los diseños de uñas princess del resto de las tendencias es su intencionalidad femenina. Mientras que las "soap nails" o las "BB cream nails" apuestan por lo neutro casi asexuado, la uña princess tiene un matiz: el rosa, el brillo, la luminosidad, según explica un artículo reciente de la revista Harper's Bazaar.

Sabrina Gayle, manicurista que ha trabajado con celebridades destacadas, lo explica de esta manera para la publicación: "El estilo princess es uno de los más usados en sesiones editoriales desde hace 15 años"; no obstante, su popularidad a venido creciendo directamente relacionado con las apariciones de personajes de la realeza como Kate Middleton, Meghan Markle y la Reina Letizia, que lucen estos diseños de uñas.

Para la primavera 2026, la tendencia evoluciona con un giro nostálgico que revive la brillantina fina de los años 90 aplicada sobre bases translúcidas, efectos chrome aurora que se mezclan con tonos pasteles y los ornamentos discretos como una sola perla o un cristal que añaden carácter sin romper con la elegancia.

1. Milky pink gloss

Diseños de uñas princess que se ven hermosos y serán tendencia en primavera de 2026. Crédito: Reddit /nails

El clásico absoluto de las princess nails. Se trata de un rosa pálido translúcido, como leche rosada, con acabado ultragloss que refleja la luz con cada movimiento. Sin decoraciones, sin extras: solo la uña perfectamente preparada y ese top coat que lo convierte todo en magia.

2. Glitter princess

Sobre una base transparente o nude, se aplica micro-glitter o shimmer iridiscente que recuerda a los esmaltes icónicos de los noventa, pero con una ejecución mucho más sofisticada. El resultado es una uña que brilla desde adentro sin resultar excesiva, como si tuvieras luz propia.

3. Chrome aurora

Polvo chrome en tonos rosado, lila o plateado aplicado sobre gel sin curar con una esponja o pincel, creando un reflejo iridiscente que cambia con la luz. Los amantes de los diseños de uñas lo han vuelto uno de los estilos más fotografiados en Instagram.

4. Floral minimalista

Diseños de uñas princess que se ven hermosos y serán tendencia en primavera de 2026. Crédito: Pinterest

Flores muy pequeñas, de trazo fino y sin relleno, sobre una base nude o blanca. Pueden ser estampadas o pintadas a mano, y el secreto está en la escala: mientras más pequeñas y delicadas, más princess se ven. Motivos florales en rosa, blanco o amarillo pálido sobre base milky son la definición de la primavera.

5. Lavanda cremosa

Un tono lila suave, semi-transparente, con acabado satinado o brillante que evoca campos de lavanda bajo el sol de primavera. Es versátil, sofisticado y extraordinariamente fácil de combinar con los colores de temporada como blanco, crema, verde sage y durazno.

6. Milky white con detalles plateados

Diseños de uñas princess que se ven hermosos y serán tendencia en primavera de 2026. Crédito: Pinterest

Base blanco lechoso con un micro-detalle en plata: una rayita vertical, un punto en la cutícula o una pequeña luna en la punta. Con este contraste entre el blanco cálido y el plateado frío se crea un efecto elegante.

7. French multicolor

Diseños de uñas princess que se ven hermosos y serán tendencia en primavera de 2026. Crédito: Pinterest

La sonrisa francesa clásica, pero con puntas en colores pastel intercalados: lila, menta, durazno o azul cielo en cada dedo.

8. Nude con ornamentos micro

Diseños de uñas princess que se ven hermosos y serán tendencia en primavera de 2026. Crédito: Pinterest

Base transparente con un solo detalle tridimensional estratégicamente colocado: una perla mini, un cristal Swarovski o un pequeño charm dorado, solo en el dedo anular o en el medio.