3 cortes de cabello despeinados que se ven hermosos en cualquier ocasión: son fáciles de hacer y combinan con todo

Hay cortes de cabello para mujer que lucen sutiles, casi “despeinados”, pero eso no significa que no tengan ventajas claras y favorecedoras. Estos looks pueden usarse en cualquier ocasión, son fáciles de lograr y combinan prácticamente con todo.

De acuerdo con Glamour, revista especializada en moda y belleza, la tendencia de despeinar el cabello se ha vuelto cada vez más popular , especialmente en primavera-verano, donde dominan los estilos relajados, frescos y sin esfuerzo.

¿Cuáles son los cortes de cabello despeinados que se ven hermosos?

Los peinados “despeinados” responden a una tendencia clara en la industria de la belleza: priorizar lo natural, lo relajado y lo que parece hecho sin esfuerzo. El lema “menos es más” define estos looks que, aunque aparentan ser informales, encajan perfecto en cualquier ocasión.

Las mejores opciones son:



1. MESSY BUN El más completo y favorecedor. Se adapta a casi todos los rostros, estiliza el cuello y funciona tanto en looks casuales como elegantes. Además, su acabado despeinado suaviza las facciones y aporta un atractivo natural.

Hay cortes de cabello que dominan con estilo relajado, fresco y sin esfuerzo.|(Gemini AI/CANVA)

2. SUELTO (con textura natural) El estándar actual de belleza. Proyecta salud, frescura y naturalidad, y es el más versátil: puedes llevarlo en cualquier ocasión sin que se vea fuera de lugar.

3. COLA DE CABALLO ARRIBA Tiene un efecto lifting inmediato. Alarga el rostro y transmite energía y juventud, especialmente cuando no está perfectamente pulida.

Usa una cola de caballo en tu proóximo corte de pelo despeinado.|(Gemini AI)

Otros cortes de cabello “despeinados” que también funcionan

Si alguno de los anteriores no se adapta a tu tipo de rostro, no te preocupes, porque hay más opciones que siguen la regla de lo natural, el movimiento y el efecto favorecedor:

