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3 cortes de cabello despeinados que se ven hermosos en cualquier ocasión: son fáciles de hacer y combinan con todo

Son fáciles de hacer, combinan con todo y son estilos frescos ideales para la primavera 2026

Peinado despeinado
Hay cortes de cabello que dominan con estilo relajado, fresco y sin esfuerzo.|(Gemini AI/CANVA)

Escrito por: Alexis Ceja | DR

Hay cortes de cabello para mujer que lucen sutiles, casi “despeinados”, pero eso no significa que no tengan ventajas claras y favorecedoras. Estos looks pueden usarse en cualquier ocasión, son fáciles de lograr y combinan prácticamente con todo.

De acuerdo con Glamour, revista especializada en moda y belleza, la tendencia de despeinar el cabello se ha vuelto cada vez más popular, especialmente en primavera-verano, donde dominan los estilos relajados, frescos y sin esfuerzo.

¿Cuáles son los cortes de cabello despeinados que se ven hermosos?

Los peinados “despeinados” responden a una tendencia clara en la industria de la belleza: priorizar lo natural, lo relajado y lo que parece hecho sin esfuerzo. El lema “menos es más” define estos looks que, aunque aparentan ser informales, encajan perfecto en cualquier ocasión.

Las mejores opciones son:

  • 1. MESSY BUN El más completo y favorecedor. Se adapta a casi todos los rostros, estiliza el cuello y funciona tanto en looks casuales como elegantes. Además, su acabado despeinado suaviza las facciones y aporta un atractivo natural.
Peinado despeinado
Hay cortes de cabello que dominan con estilo relajado, fresco y sin esfuerzo.|(Gemini AI/CANVA)

  • 2. SUELTO (con textura natural) El estándar actual de belleza. Proyecta salud, frescura y naturalidad, y es el más versátil: puedes llevarlo en cualquier ocasión sin que se vea fuera de lugar.

  • 3. COLA DE CABALLO ARRIBA Tiene un efecto lifting inmediato. Alarga el rostro y transmite energía y juventud, especialmente cuando no está perfectamente pulida.
Cortes de cabello despeinados
Usa una cola de caballo en tu proóximo corte de pelo despeinado.|(Gemini AI)

Otros cortes de cabello “despeinados” que también funcionan

Si alguno de los anteriores no se adapta a tu tipo de rostro, no te preocupes, porque hay más opciones que siguen la regla de lo natural, el movimiento y el efecto favorecedor:

  • CHONGO (pulido o relajado) Proyecta elegancia incluso en su versión más simple. Si se lleva suelto, pierde formalidad y se vuelve más accesible. Puede ser sofisticado o casual según el acabado.
  • RAYA EN MEDIO Aporta simetría y estructura al rostro. Cuando el resto del cabello luce natural, crea un contraste atractivo entre orden y desenfado.
  • TRENZA Tiene un aire romántico y relajado. Cuando no es perfecta, se vuelve más bohemia y auténtica. El efecto despeinado la hace más moderna.
  • COLA DE CABALLO BAJA Minimalista y elegante sin esfuerzo. Si se lleva suelta o con volumen, proyecta una sofisticación muy actual.
  • MESSY HAIR (cabello despeinado en general) El corazón de la tendencia. Se basa en textura natural, volumen imperfecto y movimiento. Da una imagen fresca y espontánea.
  • HALF BUN (medio recogido) Combina lo mejor de dos estilos: cabello suelto y recogido. Se percibe juvenil, relajado y moderno, ideal para looks casuales con estilo.
  • LOW ROLLED UPDO Un recogido bajo con un giro relajado. Aunque parece sencillo, mantiene una base elegante sin verse rígido, perfecto para eventos donde no quieres lucir demasiado producida.
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