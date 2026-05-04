El inesperado mensaje de Alexis Ayala a Cinthia Aparicio

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se mostraban felices meses atrás, quienes constantemente aparecían frente a medios de comunicación demostrando la buena relación que mantenían, en especial después de pasar 3 años de matrimonio. Sin embargo, ahora todo ha cambiado, desde que formalmente se separaron.

Pero la polémica sobre la separación parece no terminar, en especial cuando el actor lanzó un inesperado mensaje a su antigua pareja. Te detallaremos qué fue lo que comentó para que sepas toda la noticia.

¿Qué pasó entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio?

Todo empezó cuando el jueves 30 de abril, en una reconocida revista nacional, Alexis Ayala anunció formalmente que se encontraba separado de Cinthia Aparicio, decisión que había sido tomada por ella, después de vivir 2 años y 10 meses casados.

La noticia sorprendió a todos, ya que hace algunas semanas, el actor había hablado ante los medios que ya estaba ansioso de ver a su pareja, quien durante varios meses se había ido a San Luis Potosí para poder trabajar en las grabaciones de una reconocida telenovela.

Sin embargo, la noticia de la separación, el actor detalló con un inesperado mensaje que fue una elección realizada por ella, explicando que le habían crecido demasiado las alas y que había decidido continuar su vuelo sin él, una metáfora que dejó clara la situación entre ellos.

¿Cuántos años llevan Alexis Ayala y Cinthia Aparicio?

La diferencia de edades entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio es de 28 años; aunque fue un tema que generó mucha controversia en los medios, eso nunca los detuvo a demostrar su cariño en redes, realizando múltiples apariciones en eventos y en viajes.

Hasta el momento y después del inesperado mensaje, la antigua pareja no ha dado detalles sobre la separación entre ellos, por lo que se espera que en los siguientes días se dé a conocer más sobre su rotundo divorcio y qué lo generó, ya sea mediante un comunicado oficial, alguna entrevista o desde sus redes sociales.