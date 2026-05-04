Así fue la reaparición de Alberto del Río tras agresión contra su esposa

En medio de polémica tras ser acusado, detenido y al final liberado por agresión física y verbal contra la que aún (no se ha dicho nada de divorcio) es su esposa, Alberto del Río regresó a su actividad profesional. Esto se dio en una arena de Monterrey, evento donde de manera burlesca se hizo mención de lo recién ocurrido con el también conocido como El Patrón. Ante eso, las redes sociales reaccionaron con ira por la mofa de un tema tan delicado.

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¿Qué hizo Alberto del Río en medio de su liberación por violencia?

Los que son fanáticos del entorno luchístico conocen por dónde se llevan a cabo las declaraciones y múltiples polémicas de este particular deporte-espectáculo. Sin embargo, las voces de indignación se hicieron presentes en el espacio digital, que vio a Alberto del Río envuelto en polémica por culpa de sus compañeros de profesión.

En medio de la función de lucha libre se hicieron bromas y comentarios burlescos respecto a la situación confirmada de violencia que ejerció Del Río contra su esposa. Ante eso, las redes sociales evidentemente se alarmaron ante la poca sensibilidad que tuvieron compañeros como Dr. Wagner Jr. o L.A. Park. Que jugaron diciendo que le pegara a sus rivales como si fueran mujeres.

En dicho aspecto, se debe aclarar que los videos salidos del evento ponen en dicha situación incómoda a Alberto del Río. Él no hace mención alguna, pero el resto de peleadores estuvieron mencionando todo el tiempo el caso tan polémico. Por ello se habló de la falta de entendimiento de temas tan delicados por parte de los atletas profesionales.

¿Qué dijo Alberto del Río de lo ocurrido el fin de semana?

El atleta de 48 años no hizo comentario alguno de lo sucedido en la arena, salvo para agradecer a la gente por ir a verle en Nuevo León. Presumió el cariño del público, que abarrotó el inmueble donde se presentó para el evento de lucha libre. En ese sentido, nada se ha sabido de manera oficial de su separación, además de las restricciones que tiene para acercarse a Mary Carmen Rodríguez Lucero.