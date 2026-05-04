7 diseños de uñas aesthetic que puedes hacer en casa

En esta temporada, muchos de los diseños de uñas que están en tendencia 2026 apuestan el maximalismo y modelos muy elaborados, pero también están las inspiraciones discretas que combinan con todo. Por ejemplo, hay ciertos tipos de manicure que son muy fáciles de hacer y se pueden recrear en casa cuando tienes poco tiempo, incluso si no tienes mucha experiencia en el "nail art".

Uñas fáciles: diseños para hacer en casa y serán tendencia en 2026

Manicure de lunares clásico. De todos los trends en uñas que arrasarán durante primavera / verano 2026 las "polka dot nails", que por su traducción al español se refieren a los modelos que tienen el patrón de puntitos. En este caso, no fallan los modelos clásicos con la base blanca y lunares negros, para los que solo se necesita un puntero de metal que vaya impregnando el color.

7 diseños de uñas que puedes hacerte sin tener que ir al salón de belleza|Pinterest

Diseños de uñas minimalistas con corazones . Aunque ya pasó el Día de San Valentín, el manicure romántico es un estilo que siempre queda lindo y te hace ver femenina. Lo mejor es que también es posible hacer diseños de uñas con corazones de forma casera usando palillos de madera . El secreto está en poner una base nude y con otro esmalte, trazar dos puntos unidos en la parte inferior.



. Aunque ya pasó el Día de San Valentín, el manicure romántico es un estilo que siempre queda lindo y te hace ver femenina. Lo mejor es que también es posible hacer . El secreto está en poner una base nude y con otro esmalte, trazar dos puntos unidos en la parte inferior. Con manchitas de colores. Si eres fan de los diseños de uñas originales y con mucho color

7 diseños de uñas que puedes hacerte sin tener que ir al salón de belleza|Pinterest

Uñas verdes elegantes para la primavera 2026. De todas las tendencias en "nail art" que veremos en 2026, el color verde es uno de los protagonistas indiscutibles gracias a su versatilidad y ese toque "refrescante" que le da a las manos. Además, estos esmaltes son ideales para darle vida a modelos creativos que lleven estructuras sólidas con puntos o círculos intercalados para que se vea minimalista.

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Diseños de uñas azules inspiradas en el mar. Ya sea porque te vas a ir de vacaciones o simplemente porque son tus paisajes de ensueño, el manicure que se inspira en el mar es una de las mejores opciones de diseños de uñas para recrear en casa esta primavera / verano 2026. El proceso consta de poner una capa sólida en color blanco y con un pincel húmedo, trazar pequeños destellos en color azul.

Manicure estilo "blush nails". Las "blush nails" son cada vez más populares gracias a lo delicadas que se ven y lo bien que combinan con cualquier look. Y por si fuera poco, también forman parte de los modelos de manicure que son fáciles de hacer porque solo hay que poner una base en tono rosa pastel y con un cotonete, ir poniendo pequeños destellos de un fuscia que genere ese efecto de "piel sonrojada".

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Uñas cortas con colores pastel. Si lo tuyo son los diseños de uñas minimalistas y cortas que se puedan usar en el trabajo o en una cita