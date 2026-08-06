3 cortes de cabello al hombro para dar volumen al pelo fino

Los cortes de cabello pueden marcar una gran diferencia cundo se busca aportar volumen y movimineto al pelo fino. Elegir el largo y la forma adecuada permite conseguir una melena con mayor sensación de densidad sin necesidad de aplicar demasiados productos.

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Entre las opciones más favorecedoras se encuentran los estilos al hombro, ya que ofrecen versatilidad y pueden adaptarse a diferentes tipos de rostro. Además, algunos acabados estratégicos ayudan a crear textura y darle más cuerpo al cabello.

¿Cuáles son los cortes de cabello que dan volumen al pelo fino?

Si tienes el pelo fino y sientes que tu melena luce demasiado plana, cambiar el corte puede ser una forma sencilla de conseguir mayor volumen visual. La altura de los hombros resulta especialmente favorecedora porque permite mantener el largo y, al mismo tiempo, aportar movimiento y una sensación de mayor densidad.

Bob con capas texturizadas

El corte bob con capas es una alternativa ideal para darle cuerpo al cabello fino sin hacer que pierda densidad visual. Las capas internas ayudan a retirar parte del peso, mientras que las superiores generan movimiento y aportan volumen a la melena. Lo recomendable es que sean suaves y estén distribuidas desde la mitad del cabello hacia las puntas, evitando cortes demasiado marcados. Este estilo puede adaptarse tanto a cabellos lisos como a aquellos que tienen ondas naturales.

Long bob asimétrico

El long bob, también conocido como lob, llega aproximadamente hasta los hombros y se caracteriza por tener la parte delantera ligeramente más larga que la posterior. Esta diferencia crea movimiento hacia el frente y puede ayudar a estilizar visualmente las facciones. Para potenciar el volumen, puedes utilizar un texturizador o spray de sal marina, siempre en cantidades moderadas para evitar que el cabello fino quede apelmazado.

Corte recto con flequillo lateral

Un corte de cabello recto a la altura de los hombros crea una base uniforme que puede hacer que las puntas se vean más compactas y abundantes. Al incorporar un flequillo lateral largo, el resultado gana movimiento y permite enmarcar el rostro de una manera favorecedora. Para potenciar el volumen desde la raíz, puedes aplicar una pequeña cantidad de mousse sobre el cabello húmedo y secarlo inclinando ligeramente la cabeza hacia abajo.