Alineación de Venus y Urano: los signos más favorecidos por este evento astrológico del 6 al 13 de agosto

Del 6 al 13 de agosto de 2026, el cielo ofrecerá una de las configuraciones más prometedoras del mes para varios signos del zodiaco: el trígono entre Venus en Libra y Urano en Géminis. Este aspecto de 120 grados conecta dos casas del elemento aire, permitiendo que la energía circule con fluidez y favorezca las relaciones, la creatividad, las oportunidades inesperadas y los cambios positivos que impulsan el crecimiento personal.

Mientras Venus acaba de ingresar a Libra (el signo que rige) potenciando el equilibrio, la diplomacia y el amor, Urano continúa su recorrido por el grado 5 de Géminis, despertando la innovación, la libertad y las sorpresas. Según la astrología, esta combinación invita a salir de la rutina, abrirse a nuevas experiencias y aprovechar encuentros o propuestas que pueden cambiar el rumbo de las próximas semanas.

Horóscopo: los 8 signos más favorecidos por el trígono entre Venus en Libra y Urano en Géminis

Aries : las relaciones personales y profesionales vivirán una renovación. Una propuesta inesperada o una alianza estratégica abrirá puertas importantes.

: las relaciones personales y profesionales vivirán una renovación. Una propuesta inesperada o una alianza estratégica abrirá puertas importantes. Tauro : aunque Venus es tu planeta regente, esta alineación te ayudará especialmente a reorganizar prioridades y descubrir nuevas formas de generar estabilidad y bienestar.

: aunque Venus es tu planeta regente, esta alineación te ayudará especialmente a reorganizar prioridades y descubrir nuevas formas de generar estabilidad y bienestar. Géminis : Urano en tu signo impulsará cambios positivos y oportunidades inesperadas. Un nuevo contacto o proyecto podría convertirse en el inicio de una etapa de crecimiento.

: Urano en tu signo impulsará cambios positivos y oportunidades inesperadas. Un nuevo contacto o proyecto podría convertirse en el inicio de una etapa de crecimiento. Leo : la creatividad, el liderazgo y la capacidad para destacar aumentarán considerablemente. Será un momento ideal para mostrar tus talentos y recibir reconocimiento.

: la creatividad, el liderazgo y la capacidad para destacar aumentarán considerablemente. Será un momento ideal para mostrar tus talentos y recibir reconocimiento. Libra : Venus transitando tu signo potenciará tu magnetismo, creatividad y capacidad para construir relaciones equilibradas. Será una excelente semana para iniciar proyectos personales o sentimentales.

: Venus transitando tu signo potenciará tu magnetismo, creatividad y capacidad para construir relaciones equilibradas. Será una excelente semana para iniciar proyectos personales o sentimentales. Sagitario : este tránsito favorecerá viajes, estudios y nuevos desafíos. Una oportunidad relacionada con el extranjero o el aprendizaje ampliará tus horizontes.

: este tránsito favorecerá viajes, estudios y nuevos desafíos. Una oportunidad relacionada con el extranjero o el aprendizaje ampliará tus horizontes. Acuario : como signo de aire, recibirás de manera directa la armonía de este trígono. Las ideas innovadoras encontrarán el apoyo necesario para convertirse en realidad.

: como signo de aire, recibirás de manera directa la armonía de este trígono. Las ideas innovadoras encontrarán el apoyo necesario para convertirse en realidad. Piscis: la intuición y la creatividad trabajarán en perfecta sintonía. Un cambio inesperado en el ámbito afectivo o profesional terminará beneficiándote más de lo que imaginas.

¿Cuál es la energía disponible del trígono entre Venus en Libra y Urano en Géminis según la astrología?

En astrología, el trígono es un aspecto de 120 grados considerado uno de los más armónicos del zodiaco. Representa una energía que fluye con naturalidad y facilita que los planetas involucrados expresen lo mejor de sus cualidades.

Venus simboliza el amor, la belleza, el placer, el valor personal, la armonía y las relaciones. En Libra, signo que gobierna, el planeta fortalece la diplomacia, la cooperación, la empatía y la capacidad para crear conexiones saludables.

Por su parte, Urano representa la innovación, los cambios inesperados, la libertad y el progreso. En Géminis, impulsa nuevas formas de pensar, aprender y comunicarse.

La combinación de ambos astros favorece una etapa de apertura mental y emocional, ideal para aceptar oportunidades que rompan con la rutina y permitan evolucionar en diferentes áreas de la vida. Durante este tránsito, la energía disponible favorecerá especialmente:



Iniciar relaciones personales o profesionales con gran potencial.

Resolver conflictos mediante el diálogo y la flexibilidad.

Desarrollar proyectos creativos o innovadores.

Aceptar cambios inesperados que conduzcan a nuevas oportunidades.

Fortalecer el amor propio y la confianza personal.

Mejorar la comunicación en parejas, amistades y equipos de trabajo.

Expandir redes de contactos y generar alianzas estratégicas.

Explorar nuevas ideas, estudios o actividades que impulsen el crecimiento.

Desde la astrología, esto representa una invitación a confiar en los cambios que llegan de manera inesperada. La armonía entre ambos planetas demuestra que salir de la zona de confort puede convertirse en el camino hacia experiencias más enriquecedoras y relaciones más auténticas.