Estos son los signos más creyentes y los menos espirituales

Sin dudas, la espiritualidad no es concebida de la misma manera para todos por lo que algunos lo toman como fundamental y otros con una visión racional. Así es que la astrología ha realizado una lista con los signos más creyentes.

La espiritualidad de cada signo depende de las características de cada uno, las energías, el karma y el crecimiento interior. Ahora te vamos a develar la lista completa.

¿Cuál es el signo más creyente?

Piscis

En el primer puesto tenemos a Piscis que es el signo más espiritual. Ellos tienen una sensibilidad hacia las energías, el karma y el crecimiento interior. Su naturaleza intuitiva lo lleva a confiar en aquello que no siempre puede explicarse con palabras.

Sagitario

Luego nos encontramos con Sagitario que se siente impulsado por la curiosidad y el deseo de aprender constantemente. Su búsqueda de conocimiento no se limita a lo académico. También suele interesarse por distintas filosofías, religiones y corrientes espirituales.

Escorpio

En este caso tenemos a Escorpio que se siente muy atraído por los temas que se relaciona con el ocultismo, el misterio del universo y las transformaciones personales. Cree que existen fuerzas invisibles capaces de influir en la vida cotidiana.

Cáncer

La sensibilidad emocional convierte a Cáncer en uno de los signos con mayor inclinación espiritual. Buscan consuelo en la fe, oración o creencias.

Acuario

Llegamos a Acuario quien se ubica en el medio por lo que combina una mentalidad innovadora con interés en el plano espiritual. Sin embargo, prefiere encontrar soluciones por sus propias capacidades.

Leo

Si bien no suele involucrarse en temas espirituales, puede tomar la decisión de acercarse a la fe durante momentos especialmente complejos o cuando necesita encontrar fortaleza emocional.

Virgo

Virgo mantiene una postura analítica frente a las creencias espirituales. Puede sentirse atraído por la meditación o visitar espacios religiosos, pero generalmente prioriza el pensamiento lógico antes que la fe.

Libra

Este signo tiene una espiritualidad discreta ya que si cree que puede existir una fuerza superior, pero eso no se convierte en su centro.

Tauro

Tauro destaca por su carácter estable y realista. Prefiere enfocarse en aquello que puede construir mediante esfuerzo constante, aunque conserva cierta apertura hacia la idea de una fuerza divina.

Aries

Aries es un signo que tiende a rechazar cualquier tipo de imposición espiritual. Ellos creen que la conexión debe surgir de manera completamente voluntaria.

aries

Capricornio

Capri si reconoce que hay un plano espiritual, sin embargo, considera que el éxito depende principalmente del trabajo, la disciplina y la responsabilidad. Por ello, rara vez recurre a prácticas espirituales como parte de su rutina cotidiana.

