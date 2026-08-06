6 ideas de blusas de crochet fáciles de tejer; son la máxima tendencia de agosto 2026
¿Eres fan de la técnica a crochet? Mira estas opciones de hermosas blusas tejidas, son ideales para llevar durante el verano.
El tejido con la técnica de crochet se ha apoderado de todas las tendencias en cuanto a moda, es por eso que en esta temporada de verano 2026 se han visto muchas prendas de vestir tejidas. Mira aquí algunas ideas variadas de blusas de crochet que puedes hacer tú misma o quizá mandar a hacer con alguien que se dedique a tejer, realmente son muy fáciles de hacer, ya que son para principiantes.
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Blusas tejidas con la técnica de crochet
1. Blusa floral: Esta primera opción es perfecta para las chicas que son sumamente femeninas y además es muy fácil de hacer, ya que sigue el mismo patrón para toda la blusa. Puedes combinar tus colores favoritos, pero te sugerimos escoger algunos neutros para verte aesthetic.
2. Estilo top: El verano pide ropa fresca y esta es una de las mejores recomendaciones para todos los principiantes en crochet. La blusa lleva dos sencillos patrones y los tirantes son hechos del mismo tejido, te verás sensual sin pasar calor.
3. Elegante: Si estas aprendiendo a tejer con la técnica de crochet y quieres hacer tus propias prendas, puedes empezar por esta tercera sugerencia que es sumamente elegante gracias al diseño del patrón y el color, para darle un toque femenino puedes usar listones para ajustarla a tu medida.
4. Estilo suéter: Si buscas hacer una blusa con manga corta, te recomendamos este diseño que es muy cómodo y robará miradas. Elige tu color favorito y opta por un cuello en "v" para sumarle estilo y sentirte fresca.
5. Carpeta: ¿Amas el estilo vintage? Esta es una de las opciones ideales, ya que el tejido es delicado, por lo que no tendrás que pasar calor y el diseño de los tirantes te hará sentir muy cómoda.
6. Manga larga: Para las chicas que buscan un diseño de blusa más tapado, tenemos esta última idea que realmente es hermosa, te hará ver elegante y con estilo.