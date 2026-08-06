5 ideas para crear colgantes para mochilas con acrílico y resina de Huntrix
Este es un proyecto divertido para pasar el tiempo en vacaciones, mientras el regreso a clases llega con la inspiración de KPop Demon Hunters. Mira el paso a paso de cada una
KPop Demon Hunters es un universo lleno de aventuras, música y personajes empoderados que fascina a niños y niñas. Por eso, no es de extrañar que quieran decorar todo con los personajes de HUNTRIX y Saja Boys. Una forma divertida de hacerlo es creando colgantes caseros para mochilas con acrílico y resina, una actividad ideal para las vacaciones y el regreso a clases inspirada en Las Guerreras KPop.
Una por una, las 5 ideas de colgantes caseros de KPop Demon Hunters
- Colgante de Rumi con glitter. Crea un colgante de Rumi con glitter para darle un toque brillante a tu mochila. Utiliza una pieza de acrílico con la silueta o una ilustración de Rumi como base. Cúbrela con una capa de resina UV y agrega glitter rosa, estrellas o pequeños corazones para representar su estilo. Deja curar la resina y coloca una argolla metálica con una cadena para obtener un colgante brillante inspirado en KPop Demon Hunters.
- Colgante shaker con el logo de HUNTRIX. Elabora un colgante shaker con el logo de HUNTRIX y un divertido efecto de movimiento. Utiliza una base de acrílico con el emblema del grupo y crea una pequeña cavidad con resina. Llénala con lentejuelas en tonos rosa, morado y plateado, además de pequeñas estrellas o notas musicales. Sella con otra pieza de acrílico utilizando resina UV y añade el herraje para conseguir un accesorio original y llamativo.
- Colgante de corazón inspirado en HUNTRIX. Un colgante en forma de corazón es perfecto para representar el estilo de HUNTRIX. Usa una base de acrílico con esta forma y coloca en su interior mini estrellas, corazones y glitter en colores rosa, blanco y dorado. Cubre todo con resina transparente, deja secar y agrega una cadena para crear un accesorio delicado inspirado en las integrantes de KPop Demon Hunters.
- Colgante con una fotografía de HUNTRIX. Lleva a HUNTRIX contigo con un colgante personalizado de tus personajes favoritos. Imprime una imagen pequeña de las integrantes de HUNTRIX o de tu personaje preferido y recórtala al tamaño de una base de acrílico transparente. Pega la ilustración y cúbrela con una capa uniforme de resina para protegerla y darle un acabado cristalino. Cuando la resina haya curado por completo, coloca una argolla metálica para sujetar el colgante a la mochila.
- Colgante de micrófono con borla. El colgante de micrófono con borla es una de las manualidades más originales inspiradas en KPop Demon Hunters. Elige una base de acrílico con forma de micrófono, un símbolo del universo musical de la película. Decórala con resina transparente mezclada con glitter rosa o morado y, una vez seca, añade una borla de tela junto con pequeños dijes de estrellas o notas musicales. Une todos los elementos con un aro metálico para obtener un colgante colorido inspirado en las presentaciones de HUNTRIX.