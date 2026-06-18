3 cortes caseros de emergencia para sanar las puntas abiertas

El cabello con puntas abiertas no tiene la capacidad de regenerarse y es considerado como una especie de tejido muerto cuya solución son los cortes para evitar que avance hacia la raíz y destruya la elasticidad de toda la hebra.

No es necesario sacrificar meses de crecimiento ni agendar una cita costosa en el salón para salvar tu melena, ya que si tienes en casa un par de tijerar profesionales de peluquería puedes realizar un procedimiento capilar "de emergencia".

A continuación, te revelamos los mejores tres cortes caseros de emergencia para que puedas sanar las puntas abiertas manteniendo intacta tu longitud actual.

Los 3 cortes caseros de emergencia para sanar puntas abiertas

El método del entorchado

Es la técnica de limpieza más eficiente para detectar y eliminar las puntas secas que sobresalen a lo largo de todo el cabello, no solo en la base.

Debes tomar una sección delgada de cabello seco y girarla firmemente sobre sí misma desde la raíz hasta la punta hasta formar un cordón compacto. Al curvar y tensar el mechón, todas las hebras rotas saltarán hacia afuera como pequeños filamentos.

Así podrás identificarlas y cortarlas de forma individual con tus tijeras en un ángulo de 45 grados.

Los cortes de emergencia para eliminar puntas abiertas|Pexels: Nataliya Vaitkevich

Técnica deslizamiento entre dedos

Este método imita el pulido capilar de salón y está diseñado para limpiar las puntas abiertas mientras dejas caer el cabello de forma natural.

Se consigue alisando un mechón delgado y colocándolo entre tus dedos índice, medio y anular, tejiéndolo por arriba y por abajo. Desliza los dedos lentamente hacia abajo.

Con la otra mano, pasa la tijera rozando suavemente los pequeños excedentes.

Así puedes cortar las puntas de tu cabello en casa para eliminar partes maltratadas|Pexels: Nataliya Vaitkevich

Despunte compacto en seco

Divide el cabello en dos secciones frontales. Péinalo perfectamente con un peine de dientes finos, junta las puntas firmemente entre los dedos de forma horizontal y corta apenas uno o dos milímetros en línea recta o usando la técnica del point cutting.

Así concentras el daño masivo del perímetro inferior en un solo plano controlable, permitiendo un corte limpio y homogéneo en las zonas que sufren mayor fricción con la ropa.

