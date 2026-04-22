3 cortes que favorecen en clima cálido

Durante la temporada de clima cálido es necesario tener una estrategia de cuidado y peinado de nuestro cabello, esto debido a que los niveles de temperatura pueden hacer que algunas melenas sean difíciles de manejar, si tienen ciertos cortes.

Además, el calor constante y sentirse saturada puede generar frustración. Así que para sobrevivir a las temperaturas de la primavera y el verano sin perder el estilo, debemos prepararnos con algunos cortes de cabello especiales que nos den movimiento y permitan la transpiración del cuero cabelludo.

Aída Cuevas ingresa al salón de la Fama del Mariachi en Texas

Los 3 cortes que favorecen al clima cálido

Corte bixie

El corte es ideal para la temporada de calor|Pinterest

Es el punto medio perfecto entre un bob y un pixie, al ser corto en la nuca pero con capas más largas arriba, se mantiene el cuello despejado y fresco, pero con la textura suficiente para jugar con el peinado.

Se trata de un corte de cabello ideal para quienes están buscando un cambio radical, pero también les gusta la idea de mantenerse dentro de lo femenino.

Clavicut con capas invisibles

Si no deseas renunciar al largo, este corte a la altura de la clavícula es la mejor apuesta. Las capas internas eliminan el exceso de volumen y de masa capilar y hacen que el cabello se sienta mucho más ligero, lo que permite que el aire circule mejor.

El clavicut con capas invisibles es un buen estilo para llevar durante la época de calor|Pinterest

Micro bob

Es un corte que llega justo por debajo de la oreja o a la altura de la mandíbula. Al dejar la nuca totalmente expuesta, la sensación de alivio es casi inmediata. Además, es increíblemente fácil de mantener: solo se requiere de un poco de crema para peinar y de secar el cabello al viento, y ya se está listo.

El micro-bob es un estilo que favorece en climas cálidos|Pinterest

Estos cortes pueden adaptarse a diferentes tipos de rostro, de acuerdo con los estilistas, además de que existen diferentes opciones de peinados rápidos. Todos coinciden en que quitan volumen del cabello y dejan libre la nuca para una mejor transpiración y frescura.

