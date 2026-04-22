Los looks de ojos pueden ser suaves e impactantes al mismo tiempo, esta es la nueva tendencia que está reinando la temporada de primavera-verano 2026 y hoy te compartiremos 7 formas diferentes de obtener estos estilos.

Lograr un maquillaje de ojos que destaque sin verse cargado es una tendencia que domina las pasarelas actualmente y también los looks callejeros, donde la clave está en las texturas difuminadas, los puntos de luz estratégicos y los tonos que realcen el color natural de los ojos.

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Los 7 looks de ojos suaves pero impactantes

Siren eye ahumado

A diferencia del delineado líquido rígido, este look utiliza una sombra café oscura o gris carbón difuminada hacia las sienes. Su forma alarga el ojo visualmente, pero los bordes suaves le dan un aire sofisticado y misterioso.

Los siren eyes ahumados dan un toque sofisticado a la mirada|Pinterest

Destello monocromático

Aplica una sola sombra en tono champagne o melocotón con acabado satinado en todo el párpado móvil. Esto llama la atención por el brillo y el reflejo de la luz que hace ver a tus ojos grandes.

Halo eye en tonos tierra

Se trata de colocar tonos mate más oscuros en los extremos internos y externos y en el centro del párpado colocar shimmer para crear profundidad.

Los halo eyes dan un toque más impactante a los ojos y resaltan la mirada|Pinterest

Delineado invisible con café

En lugar de negro, usa un lápiz café chocolate a ras de las pestañas superiores y difumínalo con una brocha plana. Definirás la mirada con fuerza.

Malva romántico

Usa tonos malva y rosados apagados para resaltar tus ojos si son de color verde o miel.

Punto de luz neón o pastel

Mientras todo tu maquillaje es neutro, agrega un punto de sombra colorida justo en el lagrimal, es un look minimalista, audaz y moderno que generará impacto.

Los puntos de luz neón en los ojos ayudan a elevar el look|Pinterest

Pestañas de impacto con párpado desnudo

Muchas veces el impacto del maquillaje de ojos no se centra en la sombra, sino en el rizamiento de las pestañas. Con solo colocar un poco de gloss transparente, y un buen volumen de pestañas, tus ojos se verán más caros y magnéticos.