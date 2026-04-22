Estos son los beneficios de poner ceniza de leña en tus plantas

Existen muchos tips que pueden resultar benéficos para la salud de tus plantas, por lo que puedes prestar atención para que la salud y desarrollo de tu jardín se realice de buena forma. En ese sentido, se llama a reutilizar lo que sale de tu leña, pues la ceniza puede fortalecer de forma grata tus plantíos. Esta es la manera correcta de aplicar este consejo.

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¿Qué beneficios trae la ceniza de leña hacia tus plantas?

Regularmente cuando se queman los pedazos de madera, realmente eso se convierte en desperdicio. Sin embargo, bien aplicado, puede ayudar a la salud de tus plantitas. Y es que puede favorecer la salud del suelo, lo que también se traduce en el crecimiento de tu jardín. En ese sentido, esta también es una opción que evita el uso de fertilizantes químicos. Ante eso, es importante conocer los beneficios y la forma correcta de aplicarla, pues en exceso podría terminar en un malestar para la tierra.

En primer lugar, se debe aclarar que la ceniza de leña es un residuo sólido de origen inorgánico rico en minerales como fósforo, potasio y calcio. En ese sentido, las plantas requieren de dichos elementos para aumentar la resistencia ante enfermedades, mejorar la floración y fortalecer las raíces.

En ese sentido, las plantas requieren de dichos elementos para aumentar la resistencia ante enfermedades, mejorar la floración y fortalecer las raíces. En segundo término actúa como repelente natural de animales como las babosas o los caracoles, creando una barrera seca que dificulta su paso.

de animales como las babosas o los caracoles, creando una barrera seca que dificulta su paso. Mientras que en un tercer punto, reduce la acidez del suelo, lo cual resulta útil al recordar que las plantas prefieren terrenos más alcalinos.

lo cual resulta útil al recordar que las plantas prefieren terrenos más alcalinos. Y en un cuarto beneficio de este truco, se entiende que la ceniza de leña es capaz de mejorar la estructura del suelo, favoreciendo el drenaje y la absorción de nutrientes. Lo cual es clave para evitar el exceso de humedad en las raíces.

¿Cómo se debe colocar la ceniza de leña en tu jardín?

Lo primero que debes tomar en cuenta para tu leña, es que sea natural y sin intervención de barnices, pinturas u otros químicos. Ya que esta se enfríe, se puede colocar en cantidades pequeñas directamente sobre la tierra o en su defecto, mezclarla con el sustrato. Y se indica que de preferencia no se use en exceso, pues puede alterar el pH del suelo.

Con una capa ligera alrededor de las plantas o poquita cada cierto tiempo es suficiente para notar los beneficios traídos en esa zona del jardín. Y otro consejo es diluir una pequeña cantidad de agua y utilizarla como fertilizante líquido, lo cual aportaría nutrientes de manera más uniforme.