Conoce los 3 beneficios de tener tus plantas en macetas de barro
La realidad es que las plantas pueden verse muy beneficiadas de que sus macetas sean de barro. Y esto tiene una explicación, presta atención a los detalles.
Ya sea que tengas un espacio convertido en jardín o que coloques algunas plantas en sus respectivas macetas, siempre viene la pregunta de qué tipo de material conviene para las flores o plantitas escogidas para darle vida a tus espacios en casa. En ese sentido, las macetas de barro son ampliamente recomendadas por las siguientes razones.
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¿Qué ventajas tiene elegir el barro para las macetas de tus plantas?
Aunque algunos pudieran pensar que no existe ninguna diferencia entre uno u otro material, del desarrollo y salud de tus plantas pueden depender del barro, del plástico u otros materiales comunes en estos artefactos. Sin embargo, muchos siguen eligiendo al barro por su funcionalidad, estética natural y la interacción entre la planta, el aire y la humedad.
En ese sentido, este material suele ser una gran opción para todo tipo de seguidores de las plantas, pues los principiantes y los expertos salen beneficiados al momento de hacer/montar su jardín. Y sin más, estas son todas las ventajas que existen alrededor de este tipo de material en las macetas.
@plantfest ¿Barro o plástico? 🌱 @Joss de JossPlant 🪴🍄💕 nos habla de las ventajas de las macetas de barro sobre las de plástico. 🙌 Aunque ambas tienen sus ventajas, Valeria prefiere las macetas de barro por su estética y beneficios para ciertas plantas. ¿Y tú, cuál prefieres? 🪴 ✨ ¡Recuerda que la 16ª edición del Plant Fest Ciudad de México está a la vuelta de la esquina! Nos vemos del 27 al 29 de septiembre para seguir compartiendo nuestra pasión por las plantas. ¡No te lo pierdas! 🌿 #PlantFestCDMX #JossPlant #MacetasDeBarro #MacetasDePlástico #Cactus #Suculentas #16aEdición #NaturalezaEnLaCiudad ♬ sonido original - Plant Fest
¿Qué otros beneficios existen para la salud de tus plantas al ponerlas en barro?
- El primer gran beneficio es que ese tipo de material es poroso, lo cual permite que el aire circule a través de sus paredes, favoreciendo la oxigenación de las raíces y evitando problemas de pudrición por exceso de humedad.
- La segunda capacidad es controlar de mejor manera la dicha humedad. El barro absorbe el exceso de agua y lo libera poco a poco, lo cual ayuda en demasía a las plantas que no soportan bien el encharcamiento.
- En este tercer punto se destacan varios asuntos, como lo son su estabilidad perfecta para exteriores pues no se vuelan con facilidad, también son ideales para adornar por su estética rústica, duran mucho si se les cuida bien… aunque las caídas fuertes son letales para ellas.
- Y como última gran ventaja, sobre todo en sitios con un clima de extremo calor, las macetas de barro ayudan a establecer una temperatura más estable en las raíces. Esto protege a las plantas ante los cambios bruscos de calor.