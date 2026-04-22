Decora tus habitaciones con estas tendencias en 2026

Es común y totalmente justificable que las habitaciones se pinten en tonos blancos o neutros, pues se indica que provocan una correcta iluminación y son bases para que en un futuro se puedan agregar otros colores. Sin embargo, algunos podrían considerar esas oportunidades como básicas o sin alma. Ante eso, estas son 3 propuestas de decoración en los rincones que tú decidas dentro de tu hogar.

Ventaneando | Programa completo 16 de abril de 2026

¿Cuáles son las tendencias de decoración en habitaciones en pleno 2026?

En la actualidad muchas de las personas no se sienten del todo cómodas con lo funcional, sino que buscan identidad, originalidad e incluso sensaciones generadas desde la decoración de las distintas habitaciones donde desarrollan su día a día. Por eso, estas 3 ideas pueden funcionarte si quieres darle otra perspectiva a tu hogar.

Revestimientos de madera y listones en tus habitaciones

La madera sigue siendo uno de los materiales mejor valorados por expertos y clientes, pues tienen una capacidad invaluable para aportar calidez y textura. En ese sentido, se ha convertido en la opción favorita para proyectos de interiores favoritos en la época contemporánea. Y de manera específica, los paneles modulares verticales son parte de las tendencias actuales, utilizándose en una sola pared para destacar zonas específicas. Y también como parte de la sustentabilidad de dichos trabajos, estas son versiones modernas fabricadas con materiales reciclados o compuestos sostenibles.

Papeles pintados con textura y diseño sutil en tus habitaciones

Aunque esta no es una nueva propuesta, lo que busca es tener papeles pintados pero con menos carga en el diseño. Es decir, se busca una estética más refinada, con relieves, patrones orgánicos y acabados textiles. Justamente elementos como el lino, fibras vegetales y la piedra son los más buscados. Además, su instalación es de las más sencillas y muy probablemente salga más económico que otros trabajos de decoración/remodelación.

#tucasaodepa ♬ sonido original - Construcción Quito @minimal.studio.ec ✨ TENDENCIAS 2026: Tu habitación minimalista va a ser tu refugio perfecto 🛏️ ¿Quieres renovar? Estas son las 4 claves que NO puedes ignorar: 1️⃣ Paletas cálidas y neutras → beige, gris claro, blanco. Calma visual garantizada. 2️⃣ Muebles funcionales + minimalistas → diseño simple, mucho almacenamiento, elegante. 3️⃣ Materiales naturales → madera, lino, algodón. Conectan con la autenticidad. 4️⃣ Espacios fluidos y luminosos → elimina lo innecesario. ¡Haz que tu cuarto respire! 💡 Tu habitación debe ser tu refugio: estilo + funcionalidad + tranquilidad. 👇 ¿Ya tienes tu paleta ideal? #tendencias2026 #habitacion #diseñominimalista #ecuador #quito #guayaquil #cuenca #decoracion #viral #tiktok #fyp #bedroominspo #minimalistbedroom #virales #tiktokviral #construccion

Molduras decorativas y relieves para tus habitaciones

El tema con las molduras es que obedecían a los mismo estilos clásicos, pero hoy se han reinventado y se les ha dado variedades para que las personas elijan. En ese sentido, se han reinterpretado con figuras geométricas o líneas simples, lo que no produce problemas para adornar cualquier tipo de habitaciones. Por ello se recomienda no sobrecargar los espacios y crear puntos focales aprovechando muy bien cada rincón.