Desinfecta de manera correcta tu cepillo de dientes; las bacterias se acumulan fácilmente

Una de las enseñanzas que incluso provienen de la educación básica en México trata sobre la higiene de la dentadura. Allí se indica que es necesario lavarse 3 veces al día, utilizar hilo dental y acudir al dentista de manera periódica. Pero algo que no es tan comentado y que también es necesario… habla de desinfectar el cepillo de dientes. A continuación se encuentra la explicación.

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¿Cómo se puede desinfectar el cepillo de dientes?

Según los consejos dados por la maestra de la FES Zaragoza de la UNAM, es necesario limpiar el cepillo de dientes y desinfectarlo. La maestra deja en claro que en ocasiones se vuelven un cultivo de bacterias, pues dado que están en el baño, incluso se contaminan con heces fecales si no están bien resguardadas.

Por ello, se recomiendan estas oportunidades de limpieza que tienen como base algunos biocidas.

El microbicida que usas para limpiar tus alimentos puede servir para hacer lo mismo con tu cepillo.

El peróxido de hidrógeno o agua oxigenada puede funcionar, aunque debes tener cuidado al aplicarlo, pues suele tener efecto residual y dañar así el esmalte de tu dentadura.

Aunque también tiene un efecto residual de 6 horas, la clorhexidina actúa en un tiempo de 15 a 30 segundos.

El hipoclorito actúa al contacto, aunque debes enjuagarlo bien, pues es un material muy fuerte. Y si en el cepillo de dientes hay comida, su efecto se neutraliza.

Una de las más sencillas de usar son las tabletas limpiadoras dentales, las cuales mantienen en buen estado la higiene de tu cepillo.

El enjuague bucal también tiene un alto impacto contra las bacterias, por eso algunos recomiendan dejar unos minutos el cepillo en este líquido.

¿Cómo se debe limpiar adecuadamente un cepillo de dientes?

En primer lugar, algunos expertos argumentan que para un mejor efecto, se debe limpiar con agua potable. Mientras que el secado debe realizarse en una toalla dando vueltas, aunque de manera cuidadosa para no dañar las fibras. Y lo indicado es deshacerse del cepillo cada 3 meses como máximo, aunque si padeces gingivitis eso cambia solamente a 30 días… pues esta enfermedad produce más bacterias en la boca.

Aunque en el caso de los cepillos eléctricos, la clave está en cambiar la cabeza cada dos meses y desinfectar el mango con agua y cloro, como se haría con un cepillo de dientes convencional.